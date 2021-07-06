مدبولي يتفقد مجمع الخدمات ووحدة طب الأسرة بقرية الكاجوج بأسوان 

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه جولتهم في محافظة أسوان، حيث قام رئيس الوزراء، بتفقد مشروع تنفيذ توسعات مدرسة السلام الابتدائية بقرية الكاجوج، والذى يتم تنفيذه لخدمة أبناء القرية وعدد من القرى المجاورة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال التطوير تتضمن زيادة عدد الفصول من 16 إلى 32 فصلا لخفض الكثافة الطلابية من 62 طالب لكل فصل إلى 36 – 40 طالب لكل فصل، إلى جانب رفع كفاءة المبنى القديم، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 6.62 مليون جنيه.

ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال تأهيل المبنى المقام بالفعل قبل بدء العام الدراسي القادم.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الكاجوج، أحد مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، الذي يستهدف تطوير الخدمة الصحية المقدمة لأهالي القرية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة قريبًا، للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وتمت الإشارة في هذا السياق إلى أن منظومة التأمين الصحي في أسوان تتضمن 112 وحدة صحية، و11 مستشفى، وتم الانتهاء من تطوير 60 وحدة صحية وجار تجهيزها، كما يتم الانتهاء من تجهيز 4 مستشفيات.

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