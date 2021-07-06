يوسف اوباما يستعد لإقامة حفل زفافه .. صور

يستعد يوسف إبراهيم " اوباما " لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاحياء حفل زفافه فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، مستغلا فترة الاجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 11 يوما.

ومن جانب أخر بدأت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في أعمال تطوير وصيانة ستاد عبد اللطيف أبور رجيلة، واستغل مسؤولو القلعة البيضاء فترة توقف الدوري، وحصول الفريق الأول على راحة سلبية لمدة 11 يوما للقيام بأعمال الصيانة، وتهيئة أرضية الاستاد بالشكل الأمثل.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن ناحية أخري، تدرس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فكرة تطبيق بعض المعايير الخاصة التي يشترط توافرها في اللاعبين الذين سيتعاقد معهم النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك تدعيما لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.