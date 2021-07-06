بث مباشر لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته 74

نشر الحساب الرسمى لمهرجان كان السينمائى الدولى، عبر حسابه على "تويتر"، بثا مباشرا لحفل افتتاح المهرجان الدولى فى نسخته الرابعة والسبعين، بحضور نجوم الفن على السجادة الحمراء.

وانطلق اليوم مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ74 التى تقام فى الفترة ما بين 6 إلى 17 يوليو فى قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، ويجمع آلاف العاملين فى قطاع السينما من العالم كله، يلتقون مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

ومن المفترض ألا يحدَد سقف لعدد الحضور فى الصالات، لكن سيكون على الراغبين فى مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا السريع.

وكشفت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائى فى وقت سابق النقاب عن شعار دورته الـ74 ووضعت لافتة ضخمة تحمل الشعار الجديد على واجهة مبنى قصر المهرجانات الذى يستضيف فعاليات المهرجان السنوية، ويظهر الشعار الجديد جزءاً من وجه المخرج الأمريكى الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لى والذى سيترأس أيضاً لجنة تحكيم المهرجان هذا العام.