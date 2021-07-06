رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يوليو 2021 بالرقم القومي

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يوليو 2021 هو أحد أهم الموضوعات التي يبحث عنها الناس، حيث وفرت وزارة التضامن الإجتماعي خدمة الإستعلام الإلكتروني لصرف معاش التكافل والكرامة لشهر يوليو لعام 2021 بكل سهولة ويسر، حيث يبحث أصحاب المعاشات أيضا والعديد من الناس المحتاجة لذلك المعاش عن موعد وطريقة الاستعلام عنه.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر يوليو 2021

يمكن استعلام عن مرتب تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، حيث سيتم في الأيام القادمة الاعلان عن طرح المعاشات الخاصة بمستحقي معاش تكافل وكرامة.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

صرحت وزارة التضامن الإجتماعي عن عن طريقة الاستعلام الالكترونية الخاصة لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو عام 2021 من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الإجتماعي.

يضغط المستفيد على الإستعلام عن تكافل وكرامة.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد بالمعاش وذلك في المكان المخصص له.

إضغط على زر الحصول على معلومات.

تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي

صرح الوزير أنه سيتم إضافة الطلاب والطالبات من كل المعاهد والجامعات المحتاجين لمعاش شهري يساعدهم على تكملة دراستهم، وقال الوزير أن عدد الناس المستفيدة من معاش تكافل وكرامة حتي شهر يوليو الآن 3.9 مليون فرد مستفيد، وبعد الإعلان عن توفير المعاش الخاص بالمستفيدين في حسابهم الخاص سيتم الإستعلام عنه الكترونياً.

بعد قرار الهيئة القومية للتامين الإجتماعي بالإعلان عن صرف زيادة قدرها 13 % لأصحاب المعاشات، والتي أقر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في معاشات شهر يوليو الحالي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وقد صرحت الوزارة بتشديد الإجراءات الإحترازية الهامة من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء عملية الاستعلام عن المعاشات بكافة أنواعها ولذلك سيتم استخدام الاستعلام الإلكتروني.