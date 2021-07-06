/639269/يورو-2020-رحلة-منتخب-إسبانيا-للدور-نصف-النهائي-تعثر-في-دور-المجموعات-ودور-الـ-16-والحظ-يلاعبه-في-ربع-النهائي

شهدت رحلة منتخب إسبانيا على العديد من العقبات، حتى الوصول للدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليصتدم بمنافسه اللدود في القارة الأوروبية، منتخب إيطاليا في الدور نصف النهائي، لتبقى العقبة القريبة من الختام والتتويج باللقب الرابع ببطولة اليورو، ولكن تاريخ نهائي نسخة 2012، مازال في الذاكرة للإيطال والتي بدأت البطولة بإكتساح.

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب إيطاليا، مع منتخب إسبانيا، في التاسعة مساء، على ملعب ويمبلي، في لقاء الدور نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، والتي يدخلها كلا الفريقين في محاولة الفوز وحجز مقعد في اللقاء النهائي للبطولة، ويغيب عنه الدولي سبي.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل رحلة المنتخب الإسباني من بداية البطولة حتى الوصول لنصف نهائي يورو 2020، والإقتراب من حلم التتويج بالبطولة، والرجوع باللقب الرابع لبلاده من العاصمة الإنجليزية لندن.

رحلة إسبانيا في دور المجموعات

حسم التعادل السلبي بدون أهداف لقاء منتخب أسبانيا ومنتخب السويد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، في بطولة أمم أوروبا 2020.

حسم التعادل الإيجابي لقاء منتخب إسبانيا ومنتخب بولندان بنتيجة هدف مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

حقق المنتخب الإسباني الفوز علي المنتخب السلوفاكي، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في لقاء الجولة السثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا 2020،

رحلة إسبانيا في الدور الـ 16

حقق المنتخب الإسباني الفوز علي المنتخب الكرواتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاث أهداف في لقاء، جمع الفريقين في الدور السادس عشر من بطولة يورو 2020، بعد التوجه للوقت الإضافي، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل ثلاثة.

رحلة إسبانيا في دور ربع النهائي

حقق منتخب إسبانيا الفوز على منتخب سويسرا، بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، والتوجه للوقت الإضافي، وتظل النتيجة كما هي، ليلجأ حكم المباراة إلى ركلات التريجيح، وتنهى اللقاء لصالح إسبانيا.