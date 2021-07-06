/639278/مفاجأت-في-تشكيل-الأهلي-أمام-المقاولون-العرب-بالدوري-الممتاز

يخوض النادي الأهلي مباراة هامة أمام المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز ، في لقاء يسعى خلاله بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء في تغيير التشكيل عن المواجهة السابقة أمام سموحة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني بيدرس إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهة المقاولون العرب والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة من مساء بعد غد الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وينوي بيتسو موسيماني الدفع بمحمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي في مباراة المقاولون العرب بدلا من أكرم توفيق الذي يشغل مركز الظهير الأيمن حاليا بسبب عدم توافر لاعب في هذا المكان.

موسيماني يجري تغيرات على تشكيل الأهلي أمام المقاولون

يأتي هذا بسبب رغبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في تجهيز محمد هاني بشكل تدريجي استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن تعافى اللاعب من الإصابة بشكل كامل في الأيام الماضية.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز برباعية نظيفة في أخر مواجهاته أمام سموحة في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون في الدوري الممتاز ، في اللقاء الذي دخل المارد الأحمر بتشكيل مختلف عن المواجهات السابقة.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل سموحة أمام الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمود البدري، رجب نبيل، أطهر الطاهر وشريف رضا

السوط: أحمد حمص، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي ومصطفى فتحي

الهجوم: أحمد عبد القادر وديريك نسيامبي

قائمة الأهلي في مواجهة سموحة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفي شوبير خط الدفاع: رامي ربيعه- سعد سمير-علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم خط الوسط:ألو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي- أكرم توفيق خط الهجوم:محمود كهربا- مجدي أفشة- صلاح محسن- محمد شريف- جونيور أجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر.