«يورو 2020»: دعم من الجمهور الدنماركي لمنتخب بلاده.. ولحظة وصوله للعاصمة اللندنية «صور»

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ودع جمهور المنتخب الدنمارك فريق بلاده بهتافات، وإحتفالات مرافقة لبعثة المنتخب الوطني إلى المطار، ليطير إلى العاصمة الإنجليزية لندن، لمواجهة منتخب إنجلترا في نصف نهائي، بطولة يورو 2020، في محاولة تحقيق الفوز والتأهل للدور النهائي للبطولة.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث بعثة منتخب الدنمارك في طريقها إلى لندن لمواجهة منتخب إنجلترا، في نصف نهائي يورو 2020.

وتنطلق صافرة بداية مباراة إنجلترا والدنمارك، غداً الأربعاء الموافق السابع من يوليو، في الساعة التاسعة مساء، على ملعب ويمبلي، في لقاء الدور نصف النهائي ليورو 2020، تحت قيادة الهولندي داني ماكيلي حكماً للقاء.

حضر الجمهور الدنماركي امام معسكر المنتخب الوطني قبل السفر إلى الدنمارك في حالة من البهجة، والأعلام الدنمارك المرفوعة، لدعم فريق بلاده في رحلته إلى نصف نهائي يورو 2020.

ووصل المنتخب الدنماركي إلى لندن عاصمة إنجلترا، بعد وقت قصير من مسقط رأسة بالدنمارك، ويظهر على أوجه لاعبي منتخب بلادهم البهجة والفرحة لما قدموة في البطولة من روح وإستبثال، في الصعود للدور نصف النهائي.

تأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي اليورو

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيرة القاري منتخب أوكرانيا، بنتيجة أربع أهداف دون رد، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليحجز مقعد في الدور نصف نهائي للبطولة، أمام المنتخب الدنمارك.

الدنمارك تتأهل إلى نصف نهائي اليورو

انتهت أحداث مباراة المنتخب التشيكي والمنتخب الدنماركي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح المنتخب الدنماركي، في لقاء الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب باكو الأولمبي.

حصل توماس ديلايني نجم منتخب الدنمارك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب التشيك، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوربية "يورو 2020"، والتي انتهت بفوز منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بذلك منتخب الدنمارك إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

أهداف المباراة

استفتح توماس ديلايني أهداف المباراة، حيث سجل الهدف الأول لصالح منتخب الدنمارك في الدقيقة الخامسة، ثم أحرز كاسبر دولبيرج هدف الدنمارك الثاني في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ثم أحرز باتريك شيك نجم فريق التشيك الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 49، وينتظر منتخب الدنمارك الفائز من منتخبي انجلترا وأوكرانيا، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع امنتخب إنجلترا في مباراة نصف نهائي يورو 2020: