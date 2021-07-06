262 اجتماع للجان النوعية بمجلس الشيوخ «حصاد»

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فى ظروف طارئة انعقدت اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بشكل مستمر خلال دور الانعقاد الأول، من الفصل التشريعي الحالى، والذى تميز بنشاط مكثف ودؤوب للجان النوعية بالمجلس.

اللجان النوعية بالشيوخ تنعقد 262 اجتماعًا

ووفقًا لما جاء فى حصاد مجلس الشيوخ، فإن اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، قد انعقدت 262 اجتماعًا بزمن قدره نحو 478 ساعة عمل من المناقشات فى الموضوعات المحالة للجان والواردة باختصاصاتها فى اللائحة الداخلية للمجلس.

انتهاء دور الانعقاد الأول من مجلس الشيوخ

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، قد أنهى اليوم الثلاثاء دور الانعقاد الأول، حيث ألقى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، البيان الختامي، مشيدًا بدور الأعضاء فى إثراء الحياة النيابية.

وكان مجلس الشيوخ فى ختام دور الانعقاد الأول، قد وافق علي قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بشكل نهائي، واتخاذ اللازم بعدها عملا بحكم المادة 249 من الدستور.

ومحدثًا النواب، قال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:" وتابع خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم، بحسب ما رصد دوت الخليج مخاطبا النواب: بذلتم جهدا دون كلل أو ملل لقوانين شكلت حزمة تشريعات أساسية مهمة ومنظومة لمجالات عديدة، وأنه قد كانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل أن تخرج التشريعات معبرة عن معطيات الواقع واستطرد عبدالرازق: أكدتم عمليا أن المجلس له دور مهم، نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، حيث تولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على القوانين وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة.