شكرى يجتمع مع ترويكا الاتحاد الإفريقى لشرح الموقف المصرى من قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء بنيويورك، اجتماعًا مع مجموعة "ترويكا‫" الاتحاد الإفريقى التى تضم كلاً من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال؛ لشرح أبعاد الموقف المصرى من قضية سد النهضة.





وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن اللقاء يأتى فى إطار الاتصالات المكثفة التى يجريها الوزير شكرى ارتباطًا بقضية سد النهضة الإثيوبى.

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