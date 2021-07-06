صور - انهيار جزئى لعقار فى وسط الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وتلقت غرفة عمليات حى وسط الإسكندرية بلاغًا، بسقوط شرفة العقار رقم 15 شارع الفكهانى بمنطقة محرم بك، انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابقين، بناء قديم، مأهول بالسكان، وسقوط شرفة الطابق الثانى دون حدوث أى إصابات أو خسائر.
وأكد رجب النقيدى، رئيس حى وسط، أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 2 لسنة 2015 لم ينفذ، مشيرًا إلى أنه جرى إصدار قرار عاجل بإخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات.
وأوضح رئيس حى وسط، إلى أن إدارة الحماية المدنية أزالت الأجزاء العالقة بالعقار المشار إليه حرصًا على سلامة المارة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك.
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