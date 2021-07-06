سامح شكرى يلتقى مندوبى فرنسا والمملكة المتحدة وأمريكا بمجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": إن اللقاء يأتى فى إطار التحركات المستمرة لشرح أبعاد الموقف المصرى تجاه ⁧‫سد النهضة.‬⁩

ويعقد وزير الخارجية منذ أمس الأول الأحد فى نيويورك سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصرى الثابت تجاه قضية سد النهضة، والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.