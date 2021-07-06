صور - مدير طيران الإمارات : المصريون يسافرون إلى دبى دون حجر صحى

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدير طيران الإمارات فى مصر وليبيا خلال المؤتمر الصحفى المقام فى مكتب الناقلة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وقديمة منذ 35 عامًا، شهدت خلالها تعاون مثمر بين البلدين فى مجال الطيران وتناول غانم مواضيع عدّة كان أبرزها نجاح طيران الإمارات فى التكيّف مع الظروف الناتجة عن الجائحة خصوصًا مع تعليق جميع رحلات الركاب، والتركيز على رحلات الشحن ونقل اللوازم الطبّية ومعدّات الوقاية الشخصية والأغذية بين الأسواق، بما فى ذلك مصر.

وتحدث غانم عن الدور الحيوى للناقلة فى نقل ما يزيد على 75 مليون جرعة لقاح حتى اليوم إلى مصر ودول أخرى فى مختلف أنحاء العالم، كما أشار إلى أنّ طيران الإمارات باتت من أوائل الناقلات الجوية فى العالم التى تختبر جواز سفر الاتحاد الدولى للنقل الجوّى "إياتا"، وهو منصّة رقميّة للتدقيق فى المعلومات الطبّية المتعلّقة بـ "كوفيد-19".

وتحدّث غانم عن أهمّية الالتزام بالاستدامة والمسؤولية تجاه البيئة، فأكّد حرص طيران الإمارات على حماية البيئة وشتى أنواع الحيوانات التى تواجه خطر الانقراض، وذكر أنّ الجهود البيئية لطيران الإمارات تتركّز على 3 مجالات هى تخفيض استهلاك الوقود، والانبعاثات، وترشيد الاستهلاك وحماية الحياة البرّية، علمًا بأنّ هذا الاستثمار المستمرّ والبالغ قيمته مليارات عدّة من الدولارات يعتبر مشروعاً ذات أهمية كبرى بالنسبة للناقلة.

وأضاف أن طيران الإمارات تحرص منذ تأسيسها على تشغيل طائرات حديثة ذات كفاءة فى استهلاك الوقود، وتواصل اليوم اختبار وتطبيق أفضل الأساليب والمفاهيم لتخفيض الاستهلاك غير الضرورى للوقود والانبعاثات.

وأوضح أن طيران الإمارات شهدت ارتفاعاً كبيراً فى حجوزات السفر مع تقدّم الدول فى برامج التطعيم ضدّ كوفيد-19، وتطبيق بروتوكولات أقل صرامة على المسافرين الدوليين، ولتلبية هذا الارتفاع، عزّزت الناقلة جداول رحلاتها لفصل الصيف من خلال إضافة مزيد من الرحلات إلى الوجهات التى تشهد طلباً مرتفعاً.

وذكر غانم أنّه مع نهاية شهر يوليو، ستكون الناقلة قد استأنفت تسيير الرحلات إلى 90% من وجهاتها مقارنة مع ما قبل الجائحة، موضحاً أنّه سيتم تشغيل طائرات الإيرباص A380 إلى 15 مدينة، كما ستطلق الخطوط الإماراتية خدمة جديدة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً إلى ميامى، ثانى أكبر مدينة فى ولاية فلوريدا الأمريكية.