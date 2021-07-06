التشكيل الرسمى لقمة إيطاليا ضد إسبانيا فى نصف نهائى يورو 2020.. موراتا دكة

أعلن روبرتو مانشينى، المدير الفني للمنتخب الإيطالى، ولويس إنريكى مدرب منتخب إسبانيا، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "ويمبلى" فى العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا وتستمر حتى 11 يوليو الجارى.تشكيل منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: بونوتشى، كيللينى، إيمرسون، دى لورينزو

خط الوسط: باريلا، جورجينو، فيراتى

خط الهجوم: إنسينى، إيموبيلى، كييزا

تشكيل منتخب إيطاليا

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناى سيمون

خط الدفاع: أزبيليكويتا، جارسيا، جوردى ألبا، لابورت

خط الوسط: بيدرى، كوكى، بوسكيتس

خط الهجوم: فيران توريس، أولمو، اويارزابال

تشكيل منتخب إسبانيا

إيطاليا ضد إسبانيا

وحسم المنتخب الإسبانى بطاقة التأهل الأولى للدور نصف النهائى من يورو 2020، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره السويسرى، بركلات الترجيح 3-1، عقب انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على ملعب "جازبروم آرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وتأهل منتخب إيطاليا بعد الفوز المثير على نظيره المنتخب البلجيكى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "آليانز آرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، ضمن مواجهات الدور ربع النهائى من البطولة.

وسيواجه الفائز من موقعة الليلة، في نهائي بطولة "يورو 2020"، الفائز من مواجهة المنتخبين الإنجليزي والدنماركي، والتي تقام غدا الأربعاء، وذلك يوم الأحد المقبل على ملعب "ويمبلي" أيضا.إيطاليا ضد إسبانيا

ويعد منتخب إيطاليا هو الوحيد في بطولة أمم أوروبا، الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس التي خاضها، ويطمح بقيادة مديره الفني روبرتو مانشيني إلى الفوز ومواصلة سلسلة اللا هزيمة التي بلغت 32 مباراة على التوالي، والاقتراب من رقم منتخبي البرازيل وإسبانيا القياسي البالغ 35 مباراة.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين، في بطولة أمم أوروبا، قد أقيمت في "يورو 2016" الماضية في فرنسا، وتغلب حينها منتخب الأزوري بثنائية دون رد في دور الـ16.

كما تعد مباراة اليوم تكرار لنهائي "يورو 2012"، حين فاز منتخب إسبانيا حينها على نظيره الإيطالي بأربعة أهداف دون مقابل.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا مرة واحدة من قبل في عام 1968، في حين حصد منتخب إسبانيا اللقب 3 مرات، في أعوام 1964 و2008 و2012، وهم أصحاب الرقم القياسي في التتويج باللقب مع المنتخب الألماني.