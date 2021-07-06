مدرسة الميكاترونيات للتكنولوجيا التطبيقية أحد بدائل الثانوية العامة.. مميزاتها وشروط التقديم

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محمد سياف - ابو ظبي - مدرسة الميكاترونيات للتكنولوجيا التطبيقية هي إحدى بدائل الثانوية العامة، وهي المدرسة الأولى المتخصصة بمجال الميكاترونيات في الداخل المصري، كما أنها إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، لطلبة الشهادة الإعدادية، على أن يكون التقديم عبر موقع الوزارة الرسمي. مدرسة الميكاترونيات للتكنولوجيا التطبيقية وخلال السطور التالية نرصد لكم شروط وعناوين مدارس الميكاترونيات. أولاً.. شروط التقديم لـ مدرسة الميكاترونيات للتكنولوجيا التطبيقية متاح للبنين والبنات من ثلاث محافظات وهي القليوبية والقاهرة والجيزة.

يشترط في مجموع الشهادة الإعدادية أن لا يقل عن 230 درجة.

عدم زيادة عمر الطالب المتقدم للمدرسة عن 18 سنة وذلك في شهر أكتوبر المقبل.

إدارة المدرسة هي من تحدد درجة القبول.

التقديم متاح للبنين فقط من إدارة قويسنا منوفية وبنها قليوبية.

يتقدم الطالب بطلب رسمي للإلتحاق بموقع وزارة التربية والتعليم.

اجتياز الإختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية. ثانياً.. عنوان التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات توجد المدرسة في محافظة القاهرة خلف الجامعة الروسية بجوار جهاز مدينة بدر. ثالثاً.. مميزات مدرسة الميكاترونيات بديل الثانوية العامة تم تدريب المعلمين بالمدرسة على أعلى مستوى

حصول الطالب على شهادة بجودة عالية.

فرص كبيرة للتعيين في مصانع وشركات الشريك الصناعي.

يوجد مكافآت وحوافز مالية أثناء الدراسة والتدريب.

المدرسة تطبق مناهج قائمة على نظام الجدارات. اقرأ أيضاً “مدارس بديلة للثانوية العامة

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