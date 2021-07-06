/639285/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-إيطاليا-وإسبانيا-في-نصف-النهائي

تنطلق قمة بطولة يورو 2020، بين المنتخب الإيطالي والمنتخب الإسباني، بعد لحظات في التاسعة مساء، على ملعب ويمبلي بلندن،وجاء كلا من المديرين الفنين بتشكيل فريقه في المباراة بتشكيل قوي في اللقاء، لحسم بطاقة التأهل للدور النهائي.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في المباراة، في الدور نصف نهائي يورو 2020، على ملعب ويمبلي.

أعلن روبيرتو مينشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي عن تشكيل فريق بلادده أمام منتخب إسبانيا.

تشكيل منتخب إيطاليا:

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: كيليلني – بونوتشي – دي لورينزو – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا – جورجينو – فيراتي.

خط الهجوم: كييزا – إيموبيلي – إنسيني.

وأعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن تشكيل فريق بلاده أمام إيطاليا.

تشكيل منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أزبيلكويتا – لابورتي – غارسيا – جوردي ألبا .

خط الوسط: بوسكيتس – كوكي – بيدري .

خط الهجوم: أولمو – توريس – اوريازبابال.

حكم مباراة إسبانيا وإيطاليا

يدير المباراة الحكم الألماني فيليكس بيريش، ويساعده مواطنيه مارك بورش وستيفان لوب، فيما سيكون الروسي سيرغي كاراتسيف حكما رابعاً، وفي تقنية الفيديو، يتولى المساعدة، طاقم تحكيم ألماني بقيادة ماركو بريتس، ويعاونه كريستيان دينغيرت وكريستيان جيتيلمان وباستيان دانكيرت.

تاريخ مواجهات الفريقين:

تواجه الفريقين في 37 مباراة على مر التاريخ، ليكون للمنتخب الإيطالي الحظ في تحقيق الفوز في 11 مباراة، ويكون من نصيب المنتخب الإسباني 13 إنتصار، ويحسم التعادل بين المنتخبين في 13 مباراة.

تاريخ المنتخبين في بطولة اليورو

كان من نصيب بطولة كأس أمم أوروبا، في تاريخ مواجهات المنتخبين في 6 مواجهات، في نسخة 1980، 1988، 2012 وذلك في دور المجموعات، وفي 2016 إلتقوا في دور ثمن النهائي، وفي 2008 في دور ربع النهائي، وفي 2012 شهد النهائي على الطرفين.

رحلة المنتخبين لنصف النهائي

تأهل منتخب إيطاليا كمتصدر عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث فاز على ويلز وسويسرا وتركيا، وتخطى النمسا في دور 16، وفاز على بلجيكا في ربع النهائي.

أما المنتخب الإسباني فقد جاء في المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف السويد برصيد 5 نقاط، وانتصر على كرواتيا في دور 16 بنتيجة 5-3، وذلك قبل أن يعبر من سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح.