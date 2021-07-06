/639289/عاجل-إصابة-الشناوي-بقطع-في-الرباط-الصليبي

بشكل مبدئي..

أكدت لأشعة المبدئية التي أجراها حارس مرمى فريق نادي بيراميدز أحمد الشناوي، اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

إصابة الشناوي بقطع في الرباط الصليبي

يأتي هذا بعد أن خرج اللاعب مصابات مصابا خلال مباراة انبي الأخيرة بالدوري في المواجهة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

خرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من مباراة انبي بملعب الدفاع الجوي بعد تعثر قدمة في أرض الملعب وحاول معها التحامل على نفسه، والذي استمر لمدة 13 دقيقة، ولكنه غادر مصابا ليشارك بدلا منه الحارس شريف إكرامي.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل إصابة أحمد الشناوي أمام إنبي.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال مباراة اليوم الأحد أمام انبي في الدوري الممتاز، على ستاد الدفاع الجوي.

مدى إصابة أحمد الشناوي

أوضح المنيري أن الحارس يعاني بشكل مبدئي من إلتواء شديد في الركبة بعدما ثبتت ركبته خلال الالتحام على الأرض أدت لمعاناته من آلام شديدة.

أضاف بأنه من المفضل في تلك الإصابات أن يتم الانتظار لمدة 48 ساعة حتى تتضح الرؤية وبعدها تجرى آشعة على الركبة لبيان مدى قوتها ولكنه متفائل بعدما أجرى عليها فحصا مبدئيا بعد خروج الحارس مصاباً.

التعادل الإيجابي بين بيراميدز وإنبي

وحسم التعادل الإجابي لقاء بيراميدز، وإنبي بالأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، بنتيجة هدف مقابل هدف، ليخرج الفريقين من المباراة، كلا منهم بنقطة وحيده، ويستنزف كلاهما نقطتين بعد التعادل الذي خيم على الفريقين.

وتقدم فريق إنبي في نتيجة اللقاء في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة عن طريق محمد حتحوت، من خلال محمد حتحوت انطلق بالكرة في مجهود فردي من منتصف الملعب ثم تخطى أحمد فتحي بسرعته وانفرد بالحارس الشناوي ثم سدد الكرة من بين قدميه لتعانق الكرة الشباك.

أهداف المباراة رد الفريق السماوي على هدف إنبي في الدقيقة السابعة والثلاثون من عمر المباراة من خلال هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لإبراهيم عادل الذي مرر الكرة للجباس من لمسة واحدة على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة على يمين الحارس محمود جاد.