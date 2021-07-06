صور حفل زفاف يوسف أوباما لاعب الزمالك

احتفل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بزواجه منذ ساعات ، مستغلا فترة التوقف الحالية للفارس الأبيض في ظل خوض النادي الأهلي مؤجلاته ببطولة الدوري الممتاز.

ونشر يوسف أوباما العديد من الصور والفيديوهات خلال الاستعدادت الخاصة بحفل زفاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برفقة عدد من أصدقاء اللاعب.

حفل زفاف يوسف أوباما لاعب الزمالك

ويرصد دوت الخليج أبرز الصور :

واختلف الموقف تماما في نادي الزمالك منذ قدوم اللجنة الجديدة لإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، حيث شهد الفارس الأبيض تطورات متعددة في مختلف الألعاب وتطويرات متفاوتة في قلعة ميت عقبة ، ويرصد دوت الخليج كيف نجح حسين لبيب ولجنته في استعادة «هيبة» الزمالك مرة أخرى.

ملف التعاقدات في نادي الزمالك

شهد ملف التعاقدات في نادي الزمالك حسم ملف التجديد لعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد أن حصل النادي على توقيع العديد من لاعبي الفريق منهم أحمد سيد زيزو ، ومحمود الونش ، و ضم سيف الدين الجزيري من المقاولون بشكل نهائي، مع إقتراب تجديد المغربي أشرف بن شرقي.

فرق الصالات في القلعة البيضاء

منذ تولى اللجنة الجديدة التي تدير الزمالك ، حصد الفارس الأبيض العديد من الألقاب والبطولات خلال فترة وجيزة، كانت البداية مع بطولة السلة الإفريقية والتي حصدها الفريق الأبيض لصالحه بجانب تتويجه بدوري أبطال إفريقيا لكرة اليد والاستعداد لمواجهات السوبر الإفريقي.

وحصد الفارس الأبيض العديد من الألقاب في ألعاب الصالات منذ تولى الإدارة الجديدة للقلعة البيضاء لعل أبرزها بطولة سوبر المحترفين لكرة السلة على حساب الاتحاد السكندري بجانب حسم نهائي كأس مصر لكرة الطائرة على حساب المارد الأحمر.

استقرار الفريق الأول لكرة القدم

يعد من أهم أسباب فشل الزمالك في التتويج بأي بطولة العام الماضي هو عدم الإستقرار داخل القلعة البيضاء، لكن الأمر أختلف منذ قدوم لجنة الفارس الأبيض الجديدة برئاسة حسين لبيب ، حيث استطاع فرض السيطرة والهدوء داخل الفريق الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة باتريس كارتيرون.