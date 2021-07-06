/639293/النائب-حسانين-توفيق-يشارك-ضمن-وفد-الشعب-الجمهوري-بمؤتمر-القمة-العالمي-للأحزاب-بحضور-الرئيس-الصيني

شارك النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، ضمن وفد حزب الشعب الجمهوري، في مؤتمر القمة العالمي للأحزاب السياسية الذي ينظمه الحزب الشيوعي الصيني، وذلك عبر تطبيق زووم.

دوت الخليج

النائب حسانين توفيق يشارك ضمن وفد الشعب الجمهوري

جاء ذلك بحضور الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، و نحو ٥٠٠ حزب سياسي عالمي، وثلاثون رئيس دولة.

وضم وفد حزب الشعب الجمهوري، كل من النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وعدد من قيادات الحزب وأعضاءه بمجلسي النواب والشيوخ.

تفاصيل اللقاء

وشهد اللقاء التأكيد على التعاون الجاد والمثمر بين الحزب الشيوعي الصيني وجميع الأحزاب المصرية بما يعزز أطر التعاون والتفاهم على كافة المستويات بما يخدم العلاقات بين كلا من مصر والصين.

وتطرق أيضا إلى العلاقات القوية والمتينة بين القاهرة وبكين، على كافة الأصعدة بما يعزز زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، خصوصا وأن هناك تفاهمات قوية من خلال الاتفاقيات الدولية والعلاقات الاقتصادية.