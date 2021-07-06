مايا مرسى: بدون دعم الرئيس السيسى لن نستطيع المضى قدما بقضايا تمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال رئاستها مساء اليوم الثلاثاء فعاليات الحدث الجانبى الوزارى التفاعلى حول "التمكين الاقتصادى للمرأة فى ظل الواقع الجديد" والذى عقد على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى، بحضور هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطنى والأسرة ببوركينا فاسو ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة، والسفيرة هيفاء أبو غزالة ممثلة جامعة الدول العربية، والدكتورة تابيوا نياسولوا رئيسة سياسات النوع الاجتماعى والتنمية بالاتحاد الإفريقى، والدكتورة جيلان المسيرى نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى كلمتها، عن سعادتها بالإنجازات التى حققتها منظمة التعاون الإسلامى فى ملف تمكين المرأة، قائلة: "إننا اليوم نشهد على إنجاز غير مسبوق فى تاريخ المنظمة".

وفيما يتعلق بقضية "التمكين الاقتصادى للمرأة فى ظل الواقع الجديد"، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا قد غيرت من أولويات الدول والشعوب، لافتة إلى أن مثل هذه الأزمات قد تنسف أى جهود بذلت بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة الـ25 عاماً الماضية فى جميع دول العالم، لاسيما وأن النساء غالباً هن الأكثر تأثرا بالتداعيات الاقتصادية لهذه الأزمات.

وأوضحت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه فى إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، كانت مصر أول دولة فى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة.

وكشفت عن أن النساء العاملات فى الخط الأمامى بالمجال الصحى يشكلن حوالى 42.4% من الأطباء البشريين، و91.1% من طاقم التمريض الذين يعملون فى وزارة الصحة، فيما تصل نسبة النساء المعيلات 18.1%، و40.9% من إجمالى العمالة غير الزراعية للإناث يعملن فى وظائف غير رسمية.. و33.9% من عمالة الإناث فى أعمال هشة، و56.8% يعملن فى القطاع الخدمى، لافتة إلى أن المرأة المصرية تمثل 70% من القوى العاملة فى قطاع الرعاية غير مدفوعة الأجر.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن "استطلاع رأى صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" والذى كان يستهدف تسليط الضوء على أهم التحديات التى تواجههن بسبب أزمة فيروس كورونا فى مصر، قد أسفر عن عدد من النتائج المهمة من بينها أن نسبة 79% من المشاركات من صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يرين أن تأثير الأزمة على أعمالهن سلبى.

وأضافت أن 65% أشرن إلى وجود إيجابيات تتعلق ببدء بعض الأنشطة والخدمات والبرامج، فيما رأت 31% من المشاركات وجود فرصة لتحسين مشروعاتهن بسبب الأزمة.

وأكدت الدعم الكبير الذى توليه الإرادة السياسية للمرأة المصرية خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث اتخذت الحكومة المصرية فى هذا الإطار العديد من الإجراءات الاستباقية التى راعت صالح المرأة المصرية.

واستعرضت تلك الإجراءات والتى من بينها قرار منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية، ومنح إجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعليق العمل بالحضانات وفتحها مرة أخرى بإجراءات احترازية.

وأشارت إلى زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدى المشروط لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العائد الشهرى للرائدات الريفيات، وتضمين السيدات اللاتى تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدى الرعاية فى دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

وتابعت أنه تم إطلاق خطط لرقمنة الإدخار والإقراض والشمول المالى للمرأة وتمكينها الاقتصادى، وزيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة.

وأوضحت أن نسبة النساء من العمالة غير المنتظمة والمستفيدات من المنحة المالية الاستثنائية بلغت 47%، كما تم إعفاء عملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للمديونيات، وتم عقد برامج تدريبية للسيدات على التثقيف المالى وإنتاج الكمامات وتعزيز الحرف التى من شأنها أن تدر دخلاً للمرأة.

وقالت الدكتورة مايا مرسى، إن الحكومة المصرية تعمل أيضاً على زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال تدريبها وتنمية قدراتها لتمكينها من دخول سوق العمل، كما تسعى إلى رفع معدلات الحصول على الخدمات المالية للتوسع فى مجال ريادة الأعمال.

وأضافت أن مصر انتهجت أسسا ومعايير لاقتراح سياسات وتطبيق أدوات دولية ونماذج التحول المؤسسى يتبناها القطاع العام والخاص لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأوضحت أنه، فى هذا السياق، فإن مصر تعد الدولة الثانية عالمياً التى تحصد جائزةَ المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها فى مصرَ والمنطقةِ العربية.

ولفتت إلى أنه تم تطبيق شهادة ختم المساواة بين الجنسين بالتعاون مع البنك الدولى لدعم سياسات مستجيبة لاحتياجات المرأة فى القطاع الخاص.

وأضافت أنه بالشراكة مع المنتدى الاقتصادى العالمى، أطلقت مصر "محفز سد الفجوة بين الجنسين" حيث تعد مصر الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا فى إطلاقه بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص فى ملف التمكين الاقتصادى للمرأة.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن الحكومة المصرية تضع على قمة أولوياتها أيضا العمل على ملف الشمول المالى للمرأة، وفى هذا الإطار فقد وقع البنك المركزى المصرى مع المجلس القومى للمرأة مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها حول العالم للعمل على تعزيز الشمول المالى للمرأة وتعزيز مجموعات الادخار والإقراض.

وأكدت أن مصر تعمل على تعزيز برامج التحول الرقمى واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للمرأة ورقمنة البرامج التسويقية للمرأة داخل مصر وخارجها وتعزيز التعليم الفنى للفتيات للبدء فى مشروعات صغيرة مدرة للدخل بنهج وأفكار مبتكرة طبقا لاحتياجات السوق المصرى.

وطالبت الدكتورة مايا مرسى بإطلاق برامج قومية لبناء قدرات المرأة ورفع تنافسيتها فى سوق العمل وتوعية المجتمع بأكمله بأهمية مشاركتها الفعالة فى تنمية اقتصاد دولنا وإنهاء أى تمييز أو عنف ضدها وخاصة فى بيئة العمل.

وقالت، فى ختام كلمتها، إنه على الرغم من أن هذه الجائحة كان لها أثرها السلبى على الخطط التنموية، إلا أننا يجب علينا تكثيف الجهود والإسراع فى سد الفجوات وتمكين المرأة خلال التعامل مع تداعيات هذه الجائحة التى دفعت جميع الدول وصناع القرار لتغيير سياساتهم لتكون سياسات استباقية لتعزيز النمو الاقتصادى والإصلاحات المطلوبة وللتقدم نحو أهدافنا وأهداف التنمية المستدامة.