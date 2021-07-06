الأنبا يؤانس يرسم كاهنين للخدمة بإيبارشية أسيوط 

جدة - نرمين السيد - والكاهنان الجديدان هما: الشماس مايكل وهبة كاهنًا على كنيسة القديسة أناسيمون بحى الوليدية بأسيوط، باسم القس باسيليوس، والشماس سعيد صبحى كاهنًا على كنيسة الشهيد أبادير وأخته إيرينى بمدينة أسيوط باسم القس نوفير.
وأقيمت الصلوات التى شارك فيها عدد من الآباء الكهنة، فى ظل تطبيق إجراءات احترازية دقيقة. هذا ويقضى الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا المقبلة فى دير السيدة العذراء مريم "درنكة" بجبل أسيوط.
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