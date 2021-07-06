واستمع مدبولى إلى شرح من أشرف عطية، حول الأعمال، حيث أشار إلى أن تلك الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة الميدان بشكل شامل، من خلال تحديث البنية التحتية وتنفيذ ارضيات الميدان من الجرانيت والشوارع من البازلت، فضلاً عن إنشاء 2 جراج سطحى بسعة 200 سيارة، و24 برجولة خشبية، ودورات مياه، ونافورة على هيئة 4 أقواس.
وأضاف أنه تم وضع النصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض، وأربعة تماثيل لشخصيات قيادية، كما تم إنشاء 2 مول يضمان 32 محلا تجاريا بميدان المحطة.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى أعمال تطوير السوق السياحى، حيث أشار محافظ أسوان إلى أن تلك الأعمال تستهدف تطوير ورفع كفاءة السوق السياحى بالكامل، بطول 1.8 كم، من خلال تطوير البنية التحتية للسوق، بما فى ذلك تنفيذ الارضيات من الجرانيت، وتوحيد واجهات المحلات من الحجر الهاشمى، وعمل مظلات، وتركيب منظومة حريق وغيرها من أعمال.
كما تفقد أعمال تطوير سينما الصداقة، والتى تتضمن إحلال وتجديد الواجهة الأمامية والخلفية للسينما طبقا للمواصفات المطلوبة لتطوير الميدان، والبنية التحتية للمبنى، بما فى ذلك تغيير شبكة الصرف الصحى بالكامل، والأسلاك الكهربائية، والأرضيات، وغيرها من أعمال.
وخلال الجولة اطلع رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من جانب محافظة أسوان فى ملف التحول الرقمى، حيث أشار اللواء أشرف عطية إلى الموقف الحالى لمشروع التحول الرقمى بالمحافظة، وما تم تجهيزه من مبنى يضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، لتقديم خدمات مميكنة توفر الوقت والجهد وتيسر حياة أبناء المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يختتم جولته بأسوان بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة والسوق السياحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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