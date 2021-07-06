/639302/رئيس-لجنة-الزراعة-بالبرلمان-حياة-كريمة-أكدت-للمواطن-اهتمام-الدوله-به-مخصصات-القطاع-الزراعي-بالموازنة-العامة-شهدت-تزايد-ونحتاج-لتعديل-بقانون-الزراعة

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ، أن الدولة أولت اهتمام للزراعة منذ عام 2014 ، من خلال اعلان الرئيس السيسي استصلاح 4 مليون فدان فى البرنامج الانتخابي الخاص به، مشيرا إلى أنه تم استصلاح وزراعة 3 مليون فدان.

دوت الخليج يرصد ما ذكره رئيس زراعة النواب بشان جهود الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية

التصالح على مخالفات البناء

وثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، جهود الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال اصدار قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تمت فى غيبة الدولة ، وكان لابد من تقنين هذه الأمورحتي يشعر المواطن بالطمأنينة، مؤكدا أن تشديد العقوبة على مخلفات البناء، نقطة ومن أول السطر للحفاظ على الرقعة الزراعية .

حياة كريمة

واشاد النائب هشام الحصري، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى الحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكدا أن المواطن فى الريف بدأ يستشعر اهتمام الدولة به ، وان يستعيد ثقته بنفسة واستغلال الارض لزيادة الانتاج.

رئيس زراعة النواب: نتوقع حدوث أزمة فى الأسمدة خلال الموسم الصيفي

أكد النائب هشام الحصري ، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية توعية الفلاحين بالدور الذي يقدموه للدولة والمجتمع، من خلال توفير الغذاء سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وأشاد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ببرامج الارشاد الزراعي، مؤكدا دورها فى الاستفادة من وحدة المساحة، ووحدة المياة، وذلك للحصول علي وجود منتجات زراعية عالية الجودة للمنافسة فى التصدير، خاصة بعد تقلص دور المرشد الزراعي ،وخروج البعض للمعاش، مثمنا دور وسائل الإعلام فى التوعية بالحفاظ على الرقعة الزراعية.

مستلزمات الانتاج الزراعي

وأشار النائب هشام الحصري، إلى ان اللجنة طالبت الحكومة بالاهتمام بمستلزمات الانتاج الزراعي من البذور والاسمدة والمبيدات، خلال اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، وبحضور زعيم الاغلبية المهندس اشرف رشاد.

أزمة الاسمدة

وقال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه من المتوقع ان يكون هناك أزمة اسمدة فى الموسم الصيفي ، نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية للأسمدة ،لافتا إلى ارتفاع سعر اليوريا 220من دولار الي 445 دولار، مشيرا إلى أن توقف شركة الدلتا للاسمدة فى المنصورة، فضلا عن وجود اعطال فى مصنع كيما بأسوان ، ساهم فى ارتفاع اسعار الاسمدة،مؤكدا أن انتاج الاسمدة فى مصر ضعف استهلاك المحلي .

تحليل المنتجات المصدرة للخارج

وأشار الحصري إلى عقد عدد من اللقاءات مع لجنة المبيدات الحشرية بوزارة الزراعة ، من أجل تنظيم تدوال ،وترشيد استخدام المبيدات الحشرية ، إضافة إلى تعظيم استخدام المبيدات الحيوية لانعدام آثارها الجانبية،مشيرا إلى انشاء معمل لمتبقيات المبيدات، الحشرية فى مركز البحوث الزراعية لتحليل المنتجات الزراعية المصدرة للخارج .

مخصصات القطاع الزراعي بالموازنة العامة شهدت تزايد

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه على مدار الفصل التشريعي الأول تم انجاز العديد من التشريعات الهامة، كقانون الزراعات العضوية ، وقانون الري والذي استغرقت مناقشاته ما يقرب من 3 سنوات نظرا لتشابك الوزارات، مشيرا إلى أننا في حاجة إلى تعديل إلى قانون الزراعة حيث أنه صدر منذ ما يقرب من 50 عام وبالتالي أصبح لا يتواكب مع التغيرات التي نراها اليوم، وغير قادر على التطبيق، لافتا إلى أن الحكومة تعكف على إعداد قانون للزراعة موحد، والذي سيتم عرضة خلال دور الإنعقاد القادم.

جاء ذلك خلال برنامج تحت القبة، والمُذاع على الصفحة الرسمية " فيس بوك" للنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، مضيفا أنه تم العمل على تعديل قانون التعاون الزراعي، حيث أن التعاونيات الزراعية، تعتبر القاطرة لنمو الصناعة المصرية.

هشام الحصري: مخصصات الزراعة شهدت تزايد بشكل كبير

وعن مخصصات الزراعة بالموازنة العامة، قال النائب هشام الحصري، أن المخصصات زات بشكل كبير ولكن متطلبات قطاعي الزراعى والري ضخمة جدا، حيث أن قطاع الري وما يتضمنه من مشاريع أهمهم مشروع تبطين الترع والذي يتم إنشاءه تحت رعاية الرئيس السيسي، من المشاريع العملاقة ذات التكلفة العالية، حيث أنه طبقا لتوجيهات الرئيس فإنه يتم إنشاءه منذ عام 2020 ومن المقرر الإنتهاء منه 2022، فضلا عن مشروع محطات المعالجة العملاقة.

وأكمل الحصري حديثة عن قطاعه الزراعة مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاريع بهذا القطاع، حيث طالبنا بتدعيم مركز البحوث الزراعية، فضلا عن مشروع انتاج بزور الخضروات ، بدلا من استيرادها من الخارج.

هشام الحصري: لجنة الزراعة تقوم بمراقبة مشروع تأهيل الترع

وأضاف النائب هشام الحصري، إلى أن لجنة الزراعة لديها عدد من المهام، ومنها مراقبة مشروع تأهيل الترع، وذلك بالتواصل مع وزير الزراعة والري، فضلا تشكيل لجان لمراقبة منظومة توزيع الأسمدة في محافظات الصعيد، كما يتم العمل على موضوع الصادرات الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية، والذي يشهد نمو كبير وغير مسبوق، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى 5.2 مليون طن.

واوضح رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، إلى أن لجنة الزراعة ستتقدم بمشروع قانون التكافل الزراعي، والمقدم من قبل بعض النواب، حيث أن هناك قانون صادر مسبقا، ولكن في حاجة لبعض التعديلات، لمساندة الفلاح ودعمه تجاه الكوارث.

وأشار النائب هشام الحصري إلى أن هناك جهود مبذولة لحل أزمة المعاشات لعمال الزراعة، حيث تم صدور تعديلات في عام 2019 قضت بخروج البعض من المعاشات، وبالتالي نعمل على حل هذه المشكلة أملا في تخفيف معاناتهم.