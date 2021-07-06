النائب محمد الجارحي: علينا النظر  للأثر التشريعي لقانون الرياضة... ونستطيع أن يكون لدينا الآلاف من محمد صلاح «صور»

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قال النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة النائب الاهلي، أن مصر بها المواهب التي من الممكن أن يكون من خلالها لدينا الآلاف من محمد صلاح وبيج رامي.

دوت الخليج يرصد ما قاله النائب محمد الجارحي بندوة مستقبل وطن بحضور رئيس رياضة الشيوخ

ندوة مستقبل وطن بحضور رئيس رياضة الشيوخ

جاء في ضوء مواصلة حزب مستقبل وطن، مساء الثلاثاء، عقد ندواته التثقيفية مع أعضاءه بحضور المختصين وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بمشاركة النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد.

وتأتي ندوة اليوم بحضور النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، والنائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعدد من قيادات وأعضاء وشباب الحزب بمختلف المحافظات.

دعم المنظومة الرياضية من خلال اكتشاف المواهب

وعبر الجارحي عن سعادته في مشاركة الحديث على منصة واحده مع النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه أثناء المرور بالمحافظات نرى العديد من المواهب وبالتالي من الممكن أن يتم الاستفتاء منهم لدعم منظومة الرياضة في مصر.

وتطرق بحديثه نحو ضرورة النظر للأثر التشريعي لقانون الرياضة الذي يتطلب للمتابعة لما نتج عنه من ملاحظات تتطلب المراجعة، مشيرا أن المهندس أشرف رشاد، عندما كان رئيسا للجنة الشباب والرياضة خاض العديد من المناقشات مع المختصين بشأن قانون الرياضة وتم حصر المطلوب مراجعته وخاصة الاستثمار الرياضي والتحكيم ومن ثم لابد أن يتم الانتباه لذلك.