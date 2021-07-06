/639300/تحديات-المنظومة-الرياضية-بمناقشات-ندوة-مستقبل-وطن-وزعيم-الأغلبية-يشيد-برؤية-النائب-إبراهيم-حجازي-صور

واصل حزب مستقبل وطن، مساء الثلاثاء، عقد ندواته التثقيفية مع أعضاءه بحضور المختصين وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بمشاركة النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد.

وجاءت ندوته اليوم بحضور النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، والنائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعدد من قيادات وأعضاء وشباب الحزب بمختلف المحافظات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديات المنظومة الرياضية بمناقشات ندوة مستقبل وطن.. وزعيم الأغلبية يشيد برؤية النائب إبراهيم حجازي «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.