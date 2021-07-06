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تحديات المنظومة الرياضية بمناقشات ندوة مستقبل وطن.. وزعيم الأغلبية يشيد برؤية النائب إبراهيم حجازي «صور»

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واصل حزب مستقبل وطن، مساء الثلاثاء، عقد ندواته التثقيفية مع أعضاءه بحضور المختصين وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بمشاركة النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد. 

وجاءت ندوته اليوم بحضور النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، والنائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعدد من قيادات وأعضاء وشباب الحزب بمختلف المحافظات. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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