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النائب إبراهيم حجازي بندوة مستقبل وطن :التربية البدنية لابد أن تكون جزء من حياة كل أطفال وطلاب مصر «صور»

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قال النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعمل على التنسيق بشأن دراسة عمل منهج لمادة التربية الرياضية  التي تحدث بشأنها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يستهدف المنهج التربية البدنية للطلاب والأطفال في مصر. 

دوت الخليج

ندوة مستقبل وطن

جاء في ضوء مواصلة حزب مستقبل وطن، مساء الثلاثاء، عقد ندواته التثقيفية مع أعضاءه بحضور المختصين وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بمشاركة النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد. 

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وتأتي ندوة  اليوم بحضور النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، والنائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وعدد من قيادات وأعضاء وشباب الحزب بمختلف المحافظات. 

النائب إبراهيم حجازي: المستهدف من مادة التربية الرياضية هو التربية البدنية للطلاب

ولفت النائب إبراهيم حجازي إلى أن المستهدف من مادة التربية الرياضية هو التربية البدنية للطلاب حيث البناء السليم لأجسام الأطفال، مشيرا إلى أن الثقافة المصرية تسير إلى أن الأهم للطفل هو الاهتمام بالتعليم والدراسة فقط ولكن هذا الأمر لابد من الانتباه له بأن التعليم ليس كافي بمفردة ولكن بحاجة لأن تكون التربية البدنية جزء أصيل من حياة كل طفل وتربيته. 

وأكد علي أن هذا المنهج لابد أن يكون في إطار متفاعل مع جميع فئات المجتمع حرصا على صحة َنشاة جميع الأطفال بمختلف المستويات، مشيرا إلى أنه سيكون من أولويات اللجنة بدور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ على مستوى لجنة الشباب والرياضة. 

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وتطرق بحديثه إلى أهمية النظر في وضع تعريف للرياضة في قانون الرياضة خاصة  في ضوء ما تعمل في إطاره الأندية وتناولها للجوانب الرياضية والاجتماعية، مؤكدا علي أن مصر بها العديد من المواهب التي من شأنها دفع المنظومة الرياضة في مصر دائما للإمام قائلا :"نقدر يكون عندنا كرة قدم زي البرازيل والأرجنتين من خلال المواهب والاهتمام بها" . 

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ولفت رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن فاعلية الاهتمام بالرياضة من شأنها أن تواجه إشكاليات الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن يشكل الأغلبية وبه العديد من الكفاءات التي تستطيع دفع منظومة الرياضة للإمام. 

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واتفق مع النائب محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدا علي اننا أصبحنا أمام ثقافة مصرية جديدة تجاه الرياضة والاهتمام بها في حياة كل المصريين

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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