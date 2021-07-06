/639305/قطامش-يفجر-مفاجأت-مثيرة-عن-إصابة-مؤمن-زكريا-ويكشف-السبب-والعلاج

كشف محمد قطامش عضو الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، والمقيم بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر عن مفاجأت متعددة بشأن إصابة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وشدد عضو الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن أن سبب إصابة اللاعب هو بسبب السحر بعد أن رفض اللاعب التوقيع لأحد الأندية وذلك خلال حساب على الفيس بوك منسوب لقطامش.

عضو الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن يكشف سبب مرض مؤمن زكريا

وكتب قطامش عبر الفيس بوك : "كل من يعرفني يعلم أني غير مهتم بلعبة كرة القدم خاصة المحلية ، وإن كنت أحب ممارسة الرياضة بشكل عام، إلا أن إصابة اللاعب مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري بمرض التصلب الجانبي الضموري عام 2020جعلني أبحث في تاريخ اللاعب، وعلاقته مع زملائه والفرق التي لعب بها".

وواصل قطامش: " ومن خلال مجال تخصصي منذ زمن بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة وجدت إصابات بمثل هذا المرض كان بعضها فسيولوجي لا كلام فيه إلا للطبيب المختص وبعضها نتج عن شر بشري وحسبنا الله ونعم الوكيل".

واستكمل: " لأن الحالة كان عليها خادم سحر ونطقت باسم الساحر ومن سعي إليه ولم سعي إليه ، وكان الشفاء من الله".

راقي شرعي يدعي معرفة علاج مؤمن زكريا

وأضاف: " ومن آخر الحالات التي ظهرت جعلني أسأل عن حالة اللاعب مؤمن زكريا والذي لا أعرفه شخصيا وأسأل الله له الشفاء العاجل ليس للعودة للملاعب وفقط ولكن لإدخال السرور علي أهله ومحبيه".

وأوضح: "علمت يقينا والله حسيبي علي ما أقول أن اللاعب مؤمن زكريا أعد له سحر تسبب بهذا المرض من قبل شخصية رياضية مشهورة، والسحر معقود علي ملابس له وطعام أكله".

وأستكمل: " وأعرف من أخذ الملابس وأطعمه السحر وهو الوسيط بين الساحرة والشخصية المشهورة، وأعرف الساحرة ومكانها، بل وأعرف المبلغ الذي حصل عليه الوسيط علي ثلاث دفعات، ومازال يبتز الشخصية المشهورة بأموال أخرى".

وأردف: " علاج اللاعب بالرقية الشرعية فقط، وهذه وصيتي له أن يتعرض لرقية شرعية من راق محترف، مادام سلك طريق الطب فلن يضره أن يتم رقيه شرعيا ولله الأمر من قبل ومن بعد، و حسبنا الله ونعم الوكيل".