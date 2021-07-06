بحضور زعيم الاغلبية.. «مستقبل وطن» ينظم ندوة حول تحديات وفرص الرياضة المصرية.. وحجاري يؤكد: التربية البدنية لابد أن تكون جزء من حياة كل أطفال وطلاب مصر «صور وفيديو»

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النائب محمد الجارحي: علينا النظر للأثر التشريعي لقانون الرياضة... ونستطيع أن يكون لدينا الآلاف من محمد صلاح

وكيل شباب الشيوخ بندوة مستقبل وطن: الملكية الفكرية بالمنظومة الرياضية مورد مالي كبير

نظم حزب مستقل وطن، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للحزب، ندوة تثقيفية حول ملف الرياضة فى مصر وذلك تحت عنوان "الرياضة في مصر.. فرص وتحديات".

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب إبراهيم حجازى رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب شريف الجابرى وكيل الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

انطلاق ندوة مستقبل وطن

كما شارك النائب محمد الجارحى أمين شباب مستقبل وطن، وعدد من شباب الجامعات فى مصر، ومجموعة من شباب الحزب والمهتمين بملف الرياضة.

وتناول المشاركين الندوة، أوضاع منظومة الرياضة في مصر وما يواجهها من تحديات والسبل اللازمة للنهوض بها، وكذلك التشريعات اللازمة لدعم توجهات الدولة لتطوير هذا الملف بما يتواكب مع المنظومات العالمية.

كما استعرض الحضور، مستجدات قانون الرياضة الجديد وخصوصا ملف الاستثمار، وموقف التوصيات التي وجهها البرلمان لوزارة الشباب والرياضة بشأن التعديلات المقترحة على القانون.

زعيم الأغلبية يفتتح ندوة مستقبل وطن بشأن منظومة الرياضة بمشاركة النائب إبراهيم حجازي

من جانبه، رحب المهندس أشرف رشاد، بالمشاركين والحضور، مؤكدا أن هذه الندوة تستهدف النقاش والحوار حول منظومة الرياضة بصورتها العامة وخاصة أن الرياضة ليست كرة القدم فقط.

وأكد رشاد، أن الرياضة تمثل محورًا وركيزةً من ركائز الحفاظ على الأمن القومي المصري، وذلك لارتباطها الوثيق بجيل الشباب، مشيدًا بجهود ودعم القيادة السياسية لهذا الملف على كافة الأصعدة.

وأضاف رشاد، أن ملف الرياضة ملف حيوي يحتاج لتضافر كافة الجهود والجهات المعنية للحفاظ على ما تحقق من طفرة في البنية التحتية، وتطوير قدرات الاتحادات واللاعبين، والاستمرار في وضع الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التطلعات.

وأشار زعيم الاغلبية، إلى جهود لجنتي الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ، وحجم التناغم والتكامل الموجود بينهما، لافتًا إلى أن وجود قامات علمية ورياضية داخل البرلمان سيصب في النهاية لصالح المنظومة الرياضية.

وكيل شباب الشيوخ بندوة مستقبل وطن: الملكية الفكرية بالمنظومة الرياضية مورد مالي كبير

وأكد النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ناقشت العديد من الملفات التي تهم منظومة الرياضة على مدار دور الانعقاد الأول الذي تم رفع أعماله اليوم.

وأكد علي أن النائب إبراهيم حجازي قيمة رياضية كبيرة ويمثل إضافة كبيرة لمجلس السيوخ، معبرا عن سعادته بالعمل معه في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالمنظومة الرياضية والشبابية بحضور المختصين، مؤكدا علي أن اللجنة تطرقت لملفات المنظومة الرياضية هو قانون الرياضة الذي يحتاج لتعديلات بعد تطبيقه على أرض الواقع.، وأيضا قضايا الشباب والبطالة والتأهيل والتدريب.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إلى أن آخر الموضوعات التي تمت مناقشتها باللجنة هو ملف الملكية الفكرية بالمجال الرياضي، ويعد مورد مالي كبير جدا للأندية الرياضية بالشكل المعمول به دوليا.

النائب محمد الجارحي: علينا النظر للأثر التشريعي لقانون الرياضة

وقال النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة النائب الاهلي، أن مصر بها المواهب التي من الممكن أن يكون من خلالها لدينا الآلاف من محمد صلاح وبيج رامي.

وعبر الجارحي عن سعادته في مشاركة الحديث على منصة واحده مع النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه أثناء المرور بالمحافظات نرى العديد من المواهب وبالتالي من الممكن أن يتم الاستفتاء منهم لدعم منظومة الرياضة في مصر.

وتطرق بحديثه نحو ضرورة النظر للأثر التشريعي لقانون الرياضة الذي يتطلب للمتابعة لما نتج عنه من ملاحظات تتطلب المراجعة، مشيرا أن المهندس أشرف رشاد، عندما كان رئيسا للجنة الشباب والرياضة خاض العديد من المناقشات مع المختصين بشأن قانون الرياضة وتم حصر المطلوب مراجعته وخاصة الاستثمار الرياضي والتحكيم ومن ثم لابد أن يتم الانتباه لذلك.

من ناحيته قال النائب إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تعمل على التنسيق بشأن دراسة عمل منهج لمادة التربية الرياضية التي تحدث بشأنها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يستهدف المنهج التربية البدنية للطلاب والأطفال في مصر.

ولفت النائب إبراهيم حجازي إلى أن المستهدف من مادة التربية الرياضية هو التربية البدنية للطلاب حيث البناء السليم لأجسام الأطفال، مشيرا إلى أن الثقافة المصرية تسير إلى أن الأهم للطفل هو الاهتمام بالتعليم والدراسة فقط ولكن هذا الأمر لابد من الانتباه له بأن التعليم ليس كافي بمفردة ولكن بحاجة لأن تكون التربية البدنية جزء أصيل من حياة كل طفل وتربيته.

وأكد علي أن هذا المنهج لابد أن يكون في إطار متفاعل مع جميع فئات المجتمع حرصا على صحة َنشاة جميع الأطفال بمختلف المستويات، مشيرا إلى أنه سيكون من أولويات اللجنة بدور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ على مستوى لجنة الشباب والرياضة.

وتطرق بحديثه إلى أهمية النظر في وضع تعريف للرياضة في قانون الرياضة خاصة في ضوء ما تعمل في إطاره الأندية وتناولها للجوانب الرياضية والاجتماعية، مؤكدا علي أن مصر بها العديد من المواهب التي من شأنها دفع المنظومة الرياضة في مصر دائما للإمام قائلا :"نقدر يكون عندنا كرة قدم زي البرازيل والأرجنتين من خلال المواهب والاهتمام بها" .

رئيس رياضة الشيوخ: فاعلية الاهتمام بالرياضة من شأنها أن تواجه إشكاليات الإدمان الإلكتروني

ولفت رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن فاعلية الاهتمام بالرياضة من شأنها أن تواجه إشكاليات الإدمان الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن يشكل الأغلبية وبه العديد من الكفاءات التي تستطيع دفع منظومة الرياضة للإمام.

واتفق مع النائب محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدا علي اننا أصبحنا أمام ثقافة مصرية جديدة تجاه الرياضة والاهتمام بها في حياة كل المصريين.