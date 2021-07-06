مصر الحديثة: حقوق مصر المائية خط أحمر والقيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة 

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أكد حزب مصر الحديثة، أن قيام الجانب الإثيوبي ببدء عملية الملء الثانى لخزان سد النهضة يكشف مدى سوء نية الجانب الإثيوبي في التعامل مع هذا الملف بشكل أحادي ودون مراعاة لمصالح دول المصب مصر والسودان.
دوت الخليج
مصر الحديثة: حقوق مصر المائية خط أحمر
وأضاف مصر الحديثة، في بيان له، أن حقوق مصر المائية خط أحمر ولا يمكن المساس بها، ومصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة من حصتها المائية، موضحا أن مصر سلكت منذ بداية أزمة سد النهضة كل السبل والمسارات العاقلة لحل الأزمة بشكل يرضي جميع الدول والأطراف.
مصر الحديثة يؤكد على دعمه الكامل للقيادة السياسية
وأكد حزب مصر الحديثة، علي دعمه الكامل والمطلق للقيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة المصرية، في اتخاذ أي من القرارات التي من شأنها الحفاظ على الأمن المائي للدولة المصرية.
وأشار إلي أن المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهدًا على أن إثيوبيا التي استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة للوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب.
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