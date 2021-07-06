الأب رفيق جريش : صحة البابا فرنسيس مستقرة بعد العملية الجراحية

جدة - نرمين السيد - وأعلن الفاتيكان أن العملية الجراحية التى أجراها البابا فرنسيس قد نجحت، وذلك بعدما أعلن فى وقت سابق دخوله إلى مستشفى جيميلى، وخضوعه لعملية فى القولون.

وأوضح البيان بأنّ الأب الأقدس قد تجاوب جيدًا مع الجراحة التى أجريت تحت التخدير العام، وهو بحالة مستقرة وجيدة، وطالب جريس بإكمال الصلاة من أجل قداسته.