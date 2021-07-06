انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد الشهادة الاعدادية تفاصيل تنسيق التمريض العسكري ومؤشرات الثانوية العامة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنهال الأسئلة بصورة يومية عن تنسيق التمريض العسكري للبنين والبنات في مصر 2021, وكذلك عن تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الاعدادية، وعليه فنرصد في هذا التقرير، عناوين مدارس التمريض العسكري بعد الاعدادية، والمؤشرات الأولية لـ تنسيق الثانوي العام، حيث يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، بتفاصيل التقديم للمدارس العسكرية، والتي تستقبل طلبات التقديم بعد تخطي المرحلة الاعدادية. وعليه فنتطرق من خلال موقعنا “مصر فايف” عن بيان عناوين المدارس، وشروط القبول، في هذا التقرير.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض العسكري 2021- 2022

باتت مدارس التمريض العسكري في مصر، والتي تكون تحت إشراف وزارة الدفاع بالقوات المسلحة المصرية، وكذلك وزارة التربية والتعليم، هدفًا هاماً لكثير من أولياء الأمور والطلاب، حيث يعد القبول بتلك المدارس هو الهدف السامي لهم، كما قد انتشرت هذه المدارس في مصر بأعداد كبيرة. وعلى ذلك فيتطلب للقبول بهذه المدارس توافر عدة شروط بالتقدم، والتي تعد شرطاً أساسياً للقبول، والتي نتناولها في السطور التالية، ويجدر التوضيح أنه تنقسم هذه المدارس إلى قسمين، مدارس للبنين وأخري للبنات، بالإضافة إلى مزايا كثيرة لجميع الطلاب والطالبات المقبولين بها، والآن نسرد لكم أهم شروط التقديم، وفق تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية, والتي تتمثل فيما يلي:

– أن يكون الطالب أبن لأبوين مصريين الجنسية.

– عدم تخطي سن الطالب عن 25 عاماً ميلادية، ولا يقل عن الـ 17عام.

– شرطاً أساسياً حسن السير والسلوك للقبول.

– عدم الزواج طوال فترة الدراسة.

– أن يزيد عن 75%، من الدرجات في اللغة الإنجليزية.

– ويجدر التنويه إلي وجود العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة، والتي تقدم كذلك العديد من المزايا وفرص العمل بعد الدارسة، والتي من أهمها؛ مدرسة البترول في مصر، مدارس التمريض العادي، مدارس الإنتاج الحربي.

تنسيق التمريض العسكري في مصر 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، عن نتيجة تنسيق التمريض العسكري في مختلف المحافظات للعام الدراسي الجديد، والتي تتمثل في:

القاهرة الكبري، 220 درجة للقبول.

والحد الأدنى 246 درجة بمحافظة القليوبية.

الدقهلية 244 درجة.

الغربية بدرجات 234,5.

الشرقية 252 درجة.

195 درجة،الأقصر.

عناوين مدراس التمريض العسكري

يمكن الآن معرفة عناوين مدارس التمريض العسكري، حيث يتم بعد معرفة تنسيق التمريض العسكري، ومدي تطابق الدرجات، مع تنسيق المدرسة وفقاً لكل محافظة، الذهاب إلى مبني المدرسة ومعرفة جميع التفاصيل والمعلومات اللازمة:

مدرسة المنيرة: العنوان 2 شارع نوبار – السيدة زينب.

مستشفى أحمد ماهر: العنوان الصاغة، شارع المعز لدين الله.

مستشفى دار السلام: العنوان مصر القديمة، شارع كورنيش النيل– الملك الصالح.

مدرسة مستشفى الخازندارة: العنوان شبرا، شارع شيبان – الساحل.

مستشفي حلوان العام: العنوان امتداد شارع رمسيس بالقرب من نقابة التجاريين في العباسية.

مستشفى القاهرة الجديدة: العنوان التجمع الثالث إسكان الشباب القاهرة الجديدة– بالقرب من ميجا مول والجامعة الألمانية.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بعد الشهادة الاعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب صادر عنها، أنه على مديرى إدارات التعليم العام والفنى، والذي هم مسئولين عن لجان التنسيق بالمديرية، سرعة التواصل مع مدير إدارة الإحصاء بالمديريات، وذلك لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور خاصتة، للدخول على أنظمة إدارة التنسيق الرقمي، وتسجيل الحد الأدنى للقبول بالمدارس، وذلك في جميع الإدارات التعليمية في مصر، مع ضرورة متابعة أعمال التقديم للتنسيق والقبول بمدارس التعليم العام والتعليم الفني، وفقا للإجراءات المعلومة، مع توجه كافة الطلاب والطالبات للتقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العام والفني عبر الإنترنت، وعلى غرار تنسيق التمريض العسكري، من خلال الموقع المخصص لذلك بداية من يوم الاربعاء 7 يوليو الجارى.