إطلالة ساحرة لماريون كوتيار بطلة فيلم افتتاح مهرجان كان

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خطفت النجمة العالمية ماريون كوتيار أنظار الحاضرين بمهرجان كان السينمائي في دورته ال74، الذي يعود بقوة في أولى أيام افتتاحه اليوم الثلاثاء بعد تأجيله العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا التي أصابت العالم.

دوت الخليج يكشف إطلالة النجمة ماريون كوتيار بطلة فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي

ظهرت الفنانة ماريون كوتيار بإطلالة ساحرة وبسيطة خلال عبورها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، فارتدت فستنانًا قضيًا لامعًا مع بعض اللمسات الخفيفة من المكياج التي عكست ملامحها الجمالية البريئة فضلًا عن إنسيابية شعرها دون التكلف في وضع أكاليل «اكسسوارات».

ولم تكن النجمة العالمية ماريون كوتيار بالمتكلفة ليس فقط في المظهر الشكلي بل في طبيعتها التي جعلتها تلبي طلبات أحد جمهورها في التقاط الصور معهم خلال مهرجان كان السينمائي.

ماريون كوتيار بطلة فيلم Anette

الجدير بالذكر أنه من المقرر عرض فيلم ماريون كوتيار اليوم لافتتاح مهرجان كان السينمائي تحت اسم «annette» والتي تدور أحداثه في لوس أنجلوس المعاصرة، حيث يحكي "Annette" قصة زوجين مثاليين ظاهريًا هنري (درايفر)، ممثل كوميدي قائم بذاته يتمتع بروح الدعابة الشديدة ، وآن (كوتيار)، مغنية مشهورة عالميًا، لكن مع ولادة طفلهما الأول ستتغير حياتهما إلى الأبد.

من المقرر عرض فيلم «annette» بدور العرض في فرنسا بدءً من غدًا الأربعاء ثاني يوم افتتاح المهرجان، في حين سيعرض في المملكة المتحدة وأيرلندا في 3 سبتمبر، يعد الفيلم واحد من 24 فيلمًا يتنافس على السفة الذهبية.

الجدير بالذكر أنه، يقام مهرجان كان السينمائي في دورته ال74 في الفترة بين 6 إلى 7 يوليو، في قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، في تشديد تام على الالتزام بالاجراءات الاحترازية إذ سيكون على الراغبين في مشاهدة الأفلام تقديم بطاقة صحية تثبت تلقيهم اللقاح أو نتيجة سلبية لفحص كورونا السريع.

وسيقام المهرجان بحضور المخرج الأميركي سبايك لي، رئيس اللجنة التحكيمية، وأعضاؤها التي تتكون من أربعة رجال وخمس نساء، يمثلون خمس قارات وسبع جنسيات، وسيشاهدون 24 فيلما ضمن المسابقة الرسمية, كما ستحضر النجمة الأميركية جودي فوستر، التي سيمنحها المهرجان الجائزة الذهبية كضيفة شرف هذه الدورة وفوستر حائزة على جائزتي أوسكار.