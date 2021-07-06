رئيس خارجية النواب: الملء الثانى لسد النهضة يهدد السلم والامن الدوليين

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وقع النائب عبد القادر الجارحي، أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة، بروتوكول تعاون بين أمانة الحزب بالفيوم، ومديرية الري لتوعية المواطنين، بأهمية المشروع القومي لتبطين الترع والتحول لأسلوب الري الحديث، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والسادة أعضاء هيئة الحزب بالمحافظة.

دوت الخليج

عبدالقادر الجارحي: المشروع يمثل أهم أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه

وقد أشار أمين الحزب بالفيوم، النائب عبدالقادر الجارحي، أن هذا المشروع يمثل أحد أهم أركان خطة الدولة الطموحه، لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام والقطاع الزراعى بشكل خاص، بما يحقق عدالة توزيع المياة بين المزارعين.

فيما أشار نائب محافظ الفيوم، أن تنفيذ منظومة الرى الحديث سوف يساهم في تحسين نوعية المياه وجودة المنتج ويقضى على الحشائش وإزالة المخالفات والتعديات على الترع وبذلك تكون نوعية المياه جيدة وتصل للنهايات وهو ما يحقق العدالة فى توزيع المياه بين المزارعين.

كما أشار وكيل وزارة الري بالفيوم، إلي إنه تم تنفيذ 107 مشروعًا لقطاع الموارد المائية والري بنطاق محافظة الفيوم ، وذلك بإجمالي تكلفة تجاوزت مليار جنيه، وأنة تم تطهير 20 مجرى مائي بطول 79 كيلو متر خلال شهر ابريل، بعدد 20 مجرى مائي بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر أبريل الماضي، ضمن أعمال ادارات الرى والصرف بالفيوم، لتطهير وتجريف الترع والمصارف من المخلفات والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات.

وأكد أن أساليب الرى الحديث تحد الهادر من مياه الرى وتوفر نسبة تصل إلى 40% من المياه، فضلاً عن توفير نسبة 10 من الأراضى الزراعية المستهلكة فى المصارف والخلجان والمصافي.

كما أشارت السيدة منى عابد امين مساعد الحزب بالمحافظة الي دور الحزب في خدمة المجتمع من خلال توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياة من الهدر مؤكدة علي أهمية المشروع القومي لتبطين الترع والمصارفوعضو