نشرة أخبار الزمالك اليوم.. كهربا ينتصر على الفارس الأبيض.. وكارتيرون يكشف الراحلين عن القلعة البيضاء.. ومهند لاشين يقترب من تعويض فرجاني ساسي

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شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأخبار والأحداث الكروية المختلفة ، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك اليوم ولعل أهمها انتصار محمود كهربا في قضية الفارس الأبيض.

لاعب الأهلى ينتصر على الزمالك

وفشل نادى الزمالك فى زيادة الغرامة المالية الموقعه على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى من قبل المحكمة الرياضية بالإتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وفرضت المحكمة منذ شهور غرامة مالية على اللاعب قيمتها مليون دولار بسبب فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد ، وكان مسئولو النادى الأبيض يرغبون فى مضاعفة أو زيادة الغرامة ، ولكن محاولاتهم بأت بالفشل.

وتقدم اللاعب بطعن ضد الغرامة الموقعه عليه لصالح الزمالك وذلك على أمل تخفيضها .

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة فى طعن اللاعب خلال الأيام المقبلة .

ورحل كهربا عن صفوف الزمالك منذ عدة مواسم بعد قيامه بفسخ العقد دون موافقة النادى الأبيض مما دفع الأخير للتقدم بشكوى ضده أمام المحكمة الرياضية وبعد رحيله عن الزمالك أنتقل لصفوف نادى أفيس البرتغالى ومنه أنتقل الأهلى الذى يشارك معه حاليا.

صور حفل زفاف يوسف أوباما لاعب الزمالك

احتفل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بزواجه منذ ساعات ، مستغلا فترة التوقف الحالية للفارس الأبيض في ظل خوض النادي الأهلي مؤجلاته ببطولة الدوري الممتاز.

ونشر يوسف أوباما العديد من الصور والفيديوهات خلال الاستعدادت الخاصة بحفل زفاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برفقة عدد من أصدقاء اللاعب.

بديل فرجاني ساسي في الزمالك

وكشف مهند لاشين لاعب نادى طلائع الجيش عن دخول مسئولى الزمالك فى مفاوضات قوية معه بالأيام الماضية ، من أجل الأنتقال للنادى الأبيض بفترة الأنتقالات المقبلة.

وأضاف اللاعب أن اللعب للزمالك شرف كبير وجميع لاعبى الكرة المصرية يتمنون الأنضمام للنادى الأبيض.

يذكر أن الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك يعتبر مهند لاشين هو البديل الأفضل لتعويض غياب التونسى فرجانى ساسى الذى انقطع عن المشاركة بتدريبات ومباريات الفريق بحجة إنتهاء عقده.

كارتيرون يبدى إعجابه بناصر منسى لاعب الطلائع

وأبدى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك أعجابه بالمستوى الفنى الذى يقدمه ناصر منسى لاعب فريق طلائع الجيش حيث أشاد بالقدرات الفنية والبدنية للاعب ويشارك منسى مع فريقه بمركز صانع الألعاب والمهاجم ، ونجح فى إحراز هدف فريقه بمباراة المقاولون العرب التى أقيمت بالأيام الأخيرة .

ويشارك منسى ضمن بعثة المنتخب الأوليمبى التى تخوض مواجهات أولمبياد طوكيو يوم ٢٢ من الشهر الجارى.

الزمالك يكرم لاعبي النادي المشاركين في أولمبياد طوكيو

وقامت إدارة النادي بإبلاغ النشاط الرياضي لترتيب التكريم المناسب للاعبي النادي المشاركين في هذا المحفل العالمي، خاصة في ظل ارتباطهم بالمعسكرات والاستعداد للمشاركة بالأولمبياد.

ويمثل الزمالك في الأولمبياد، رباعي كرة القدم: محمد عبدالسلام ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وإمام عاشور.. ولاعبو اليد: يحيى الدرع وأحمد مؤمن صفا وسيف الدرع وأحمد الأحمر ووسام نوار وأكرم يسري وعمر الوكيل بكار وحسن قداح.. بجانب ثنائي تنس الطاولة أحمد علي صالح وفرح عبدالعزيز.

كارتيرون يوضح موقف الراحلين عن الزمالك

ونفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كل ما يتردد في الساحة الرياضية حاليا عن الاستغناء عن بعض اللاعبين أو ضم لاعبين جدد للموسم الجديد.

وأكد كارتيرون أنه متمسك بمجموعة اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق، وأنه لم يجلس مع المسئولين عن الكرة وهما الكابتن فاروق جعفر أو الكابتن حسين السيد بصدد هذا الملف مطلقا، وأن كل تركيزه منصب على بطولة الدوري العام وكأس مصر.

وفي نفس السياق أكد الكابتن فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة للكرة أن الغرض من التسريبات عن الاستغناء عن بعض اللاعبين معروف للجميع؛ لهدم استقرار الفريق قبل الجولات السبع المقبلة في الدوري، وأن كارتيرون لم يتحدث مطلقا عن قائمة الموسم الجديد لأنه ببساطة الموسم الحالي لم ينتهي بعد.