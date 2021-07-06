/639314/تفعيل-بطاقة-ميزة-البريد-المصري-بالخطوات-وبكل-سهولة

تفعيل بطاقة ميزة البريد المصري يسأل عنها العملاء في الساعات الماضية بكثرة وذلك لأن فيزا البريد المصري من البطاقات المميزة حاليًا ولهذا يقوم العملاء تفعيل بطاقة ميزة البريد المصري الأن من خلال البريد المصري.

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