/639318/خطوات-فتح-حساب-توفير-في-بنك-القاهرة-عائد-شهري-مفاجأة

يسأل عملاء بنك القاهرة هذه الفترة عن خطوات فتح حساب توفير في بنك القاهرة هذه الأيام، كما يسألون عن العائد الشهري لهذا الحساب بعد اشادة العملاء فتح حساب توفير في بنك القاهرة.

دوت الخليج

الأوراق المطلوبة فتح حساب توفير في بنك القاهرة

شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر (وقرار الوصاية اذا وجد)

مستند إثبات شخصية (لابد فى بداية التعامل ان يكون بالرقم القومى اما اى تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن او البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)

ايصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون)

ومن خطوات فتح حساب توفير في بنك القاهرة اذا كان العميل مولودا خارج مصر يجب احضار شهادة ميلاد العميل

شروط فتح حساب توفير في بنك القاهرة

لا يشترط أثناء فتح حساب توفير في بنك القاهرة وجود وظيفه فى بطاقة الرقم القومى لفتح حساب جارى او توفير بالبنك ولكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهة التى يعمل بها الموظف فى حاله اختلاف الوظيفة عما هو موضح بمستند تحقيق الهويه، فعند تقدم احد العملاء لفتح حساب ولايوجد وظيفه وحتى نثبت مصدر الدخل بيتم طلب اثبات الدخل في فتح حساب توفير في بنك القاهرة باي وسيله ممكنه يستطيع العميل بها اثبات دخله ولا نشترط بان يكون مثبت بالبطاقه ويمكن اثباته باى مستند اضافى اخر

عائد فتح حساب توفير في بنك القاهرة

العائد فتح حساب توفير في بنك القاهرة بدايه من 5001 والفوائد على حساب التوفير الشريحة الأولى من مبلغ 5.001 – 100.000 جنيه العائد الشهري 3.25% العائد الربع سنوي 3.40% العائد النصف سنوي 3.50% العائد السنوي 3.60 %