/639321/يورو-2020-التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-إيطاليا-وإسبانيا-والذهاب-للوقت-الإضافي

حسم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف مباراة، منتخبي إسبانيا إيطاليا في لقاء نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

بدأ المنتخبين المباراة بكل حزر من قبل طرفين اللقاء، في محاولة قياس الخصم في المباراة، وفي محاولة معرفة الثغرات في الخصم، في أول خمس دقائق من عمر المباراة.

فرض المنتخب الإسباني سيطرته في مطلع المباراة، بعد بداية حزرة من جانب الفريقين، ليضرب الإسبان، بالهجمات الخطرة على مرمي الإيطال ولكن دفاعات الإيطال كانت تنزل بالستار على مرمي منتخب بلادهم.

أهداف المباراة

افتتح المنتخب الإيطالي أهداف المباراة في الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة، عن طريق فريدريكو كييزا، من خلال هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لكييزا على حدود منطقة الجزاء فسددها بشكل رائع في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

رد المنتخب الإسباني بهدف التعادل في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة عن طريق موراتا، من خلال موراتا تبادل تمرير الكرة مع أولمو على حدود منطقة الجزاء ثم استلك موراتا الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين وسدد الكرة على يمين الحارس دوناروما.