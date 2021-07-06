لميس الحديدى عن أزمة سد النهضة: مصر جاهزة وبلاش كلام السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - أشادت الإعلامية لميس الحديدى، بجاهزية وتعامل الدولة المصرية مع ملف سد النهضة، مؤكدة أنها تعمل على جميع المستويات حيث أن مصر متمسكة وستظل متمسكة بحقوقها وحقها فى استخدام كل الأدوات المتاحة.





وقالت الحديدى عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON" اليوم الثلاثاء: "خلونى أحط تحت كلمة جميع الأدوات ثلاثة خطوط، وده كلام الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع المسؤولين هنحمى حقوق مصر ومقدرات شعبها"، ومصر جاهزة بالفعل للتعامل مع التداعيات السلبية ومصر كانت تجهز نفسها لمثل هذا الصلف والتعنت الإثيوبى بخطط كثيرة وعلى مستويات عدة والدولة شغالة عليها من وقت طويل".

تابعت الإعلامية: "من الناحية الفنية مصر جاهزة بأدوات جديدة مثل محطات تحلية المياه وتبطين الترع وده نموذج الدولة الناجحة اللى ماشية فى إتجاهين نتفاوض ومنفرطش بحسن نية، ونحن نثق فى القيادة السياسية وتقديرها وقياسها للأمور ومصر كررت كثيرًا أن كل السبل متاحة للحفاظ على حقوقها ومقدرات شعبها وتوقيت ذلك وكيفيته يترك للقيادة السياسية وفقًا لرؤيتها".

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أردفت: "مينفعش نطالب بتدخل عسكرى إحنا، لأن الأمر مش فسحة ولا نزهة وإحنا لدينا دولة قوية وجيش قوى وأى تحرك نتركه للقيادة لأن هناك حسابات أخرى مثل التداعيات الدولية".

ختمت الحديدى بالقول: "نحن نثق فى الدولة المصرية وتقديرها لأن مصر قادرة على الدفاع عن أمنها المائى ولن تسمح بذلك لكن اتركوا القرارات المصيرية للقيادة السياسية وبلاش كلام السوشيال ميديا".