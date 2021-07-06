خارجية النواب : الملء الثانى لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين

جدة - نرمين السيد - قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قيام إثيوبيا بالملء الثانى لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين، ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها فى المواثيق الدولية ببذل المساعى السلمية لحل المشكلات الدولية، فقد انتهكت إثيوبيا كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية وبالالتزام بتوارث الاتفاقات الدولية.





وتابع: "أن إثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقى، إلا أن إثيوبيا تنصلت من التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وإدارة السد".

ولفت درويش إلى أن المشكلة تكمن فى النظام الإثيوبى القائم، وليس مع الشعب الإثيوبى الصديق الذى يجمعه بالشعب المصرى آواصر تاريخية مشتركة، فمصر أكدت دوما على حرصها على تحقيق التنمية فى إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية، وهو أمر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلى بالتزامات المسؤولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات.

واختتم رئيس خارجية النواب أن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارًا على عدم الانتقاص من الحقوق المصرية، أو الإضرار بها، وأن قضية المياه أمن قومى مصرى وسودانى.