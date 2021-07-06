أخبار مصرية

المستشار حسين مصطفى رئيسا لهيئة قضايا الدولة

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حسام عبدالله 2021-07-06 22:51 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

المستشار حسين مصطفى رئيسا لهيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة هى هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصرى حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، فهى تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء فى الداخل والخارج، لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام، أو التعدى على مصالح الشعب المصرى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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