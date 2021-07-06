المستشار حسين مصطفى رئيسا لهيئة قضايا الدولة

جدة - نرمين السيد - ونشر القرار فى الجريدة الرسمية. هيئة قضايا الدولة هى هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصرى حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، فهى تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء فى الداخل والخارج، لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام، أو التعدى على مصالح الشعب المصرى.

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