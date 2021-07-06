السعودية تؤكد دعم ومساندة مصر والسودان فى المحافظة على الحقوق المائية

أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها ومساندتها لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وجددت تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية، وفق وكالة الأنباء السعودية.



وأضافت الوكالة إن المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها، وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وعلى صعيد متصل ، كان السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، قد قال إن الجلسة التشاورية بدأت منذ دقائق معدودة للبت في مشروع القرار المقدم من مصر والسودان، وبعد التعرف على آراء أعضاء مجلس الأمن يجرى عقد لقاء تشاورى بين مصر والسودان وتونس، ويبدأ العمل على نص معدل، وأعتقد أن يتم الانتظار إلى أن تعقد الجلسة، والهدف الأساسى هو إتاحة الفرصة للدول لدراسة المشروع وتقديم عدد من التعديلات ليصلح للتصويت عليه.



وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى: إن جلسة الخميس تتوقف على نتائج الجلسة التشاورية، ومن الممكن التصويت في أسرع مدة ممكنة، أما إذا تطلبت المشروع مشاورات أخرى سيتم التصويت في وقت لاحق، ومن الممكن التصويت الخميس أو الأسبوع المقبل.