مفيد شهاب: مصر خاضت مفاوضات سد النهضة بجدية وإثيوبيا تعاملت برعونة وتعنت

قال مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، إن مصر تحصل على 97% من مواردها المائية من نهر النيل، وهو ما يختلف عن باقي دول العالم.
وأضاف أستاذ القانون الدولى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قبلت بمفاوضات طويلة اتخذتها بمنتهى الجد فى الوقت الذى كانت إثيوبيا تتعامل معها بالرعونة والتعنت، حيث إن نظام آبي أحمد فشل فى إنهاء الصراعات العرقية والحروب الداخلية، وهو ما يدفعه لمزيد من التعنت فى مسألة سد النهضة للتغطية.
وأكمل، أنه فى حال فشل المفاوضات المقامة حاليا تحت رعاية مجلس الأمن، فإنه يحق لمصر المضى قدمًا في طريق اتباع الوسائل السلمية الودية للتسوية مثل التحكيم والقضاء الدوليين، وهو ما لم تقبل به إثيوبيا.
وأكد مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، أنه فى حال لم تفلح أى من الوسائل التى اتبعتها مصر أو تلك المذكورة عالية، يحق لمصر الحصول على حقها بأى من البدائل التى تراها مناسبة.
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