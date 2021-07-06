حفيدة صدام حسين تكتب إهداء خاص لمحمد رمضان: «البطل»

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أعرب الفنان ومطرب المهرجانان المصري محمد رمضان عن سعادته بإجتماعة بحرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث استضافته الأخيرة بمنزلها إلى جانب عدد آخر من الأصدقاء.

دوت الخليج يرصد ظهور الفنان محمد رمضان بصحبة حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقي صدام حسين.

محمد رمضان يجتمع بحفيدة صدام حسين في منزلها

ونشر رمضان صورة برفقة حرير نجلة رغد صدام حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما طرح مقطع فيديو لكتاب يحمل اسم حرير والتي أهدته لرمضان وكتبت عليه إهداء "إلى محمد رمضان البطل.. ابن النيل والأرض الطيبة.. في هذا الكتاب ستجد الكثير من السطور التي تثبت ثباتك.. اثبت كما أنت.. ثقة في الله نجاح"، وعلق عليه قائلًا: "يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير إبنة الغالية رغد صدام حسين".

ومن ناحية أخرى حرص محمد رمضان على الترويج لأغنيته الجديدة باسم «باي باي حبيبة»، والمقرر طرحها قريبًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية باي باي حبيبة لمحمد رمضان

طرح رمضان مقطع فيديو جديد من داخل مدينة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ظهر خلاله برفقة أحدهم وهو يغني مطلع أغنيته الجديدة «باي باي حبيبة»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره "باي باي حبيبة.. ابقوا متابعين".

محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي

هذا وقد تجددت أزمات محمد رمضان في الأيام القلية الماضية بسبب تسببه في إغلاق مطعم شهير بدبي لمدة 5 أيام، نتيجة لتجمع المتواجودن من حوله أثناء الغناء، وما لبث الأمر إلا وقدم رمضان اعتذارًا للمطعم، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

محمد رمضان يتألق في موسم رمضان 2021 بمسلسل موسى

وكانت آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.