/639322/الزمالك-يؤجل-البت-فى-إحتراف-لاعب-الفريق-بالدورى-التركى

كشف نادر شوقى وكيل اللاعبين أن مسئولو الزمالك قرروا تأجيل البت فى مسألة أحتراف أمام عاشور لاعب الفريق بأحد الأندية التركى لنهاية الموسم، وذلك بسبب منافسة الفريق على بطولة الدورى ولرغبتهم القوية فى حصد اللقب.

الزمالك يؤجل البت فى أحتراف لاعب الفريق بالدورى التركى

ويقدم اللاعب مستوى فنى جيد مع الفريق الأبيض حيث كان من نجوم الفريق بمواجهة المقاصة الأخيرة ، ويشارك اللاعب ضمن قائمة المنتخب الأوليمبى التى تمثل مصر للأولمبياد طوكيو.

وشهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأخبار والأحداث الكروية المختلفة ، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك اليوم ولعل أهمها انتصار محمود كهربا في قضية الفارس الأبيض.

لاعب الأهلى ينتصر على الزمالك

وفشل نادى الزمالك فى زيادة الغرامة المالية الموقعه على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى من قبل المحكمة الرياضية بالإتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وفرضت المحكمة منذ شهور غرامة مالية على اللاعب قيمتها مليون دولار بسبب فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد ، وكان مسئولو النادى الأبيض يرغبون فى مضاعفة أو زيادة الغرامة ، ولكن محاولاتهم بأت بالفشل. وتقدم اللاعب بطعن ضد الغرامة الموقعه عليه لصالح الزمالك وذلك على أمل تخفيضها ، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة فى طعن اللاعب خلال الأيام المقبلة

ورحل كهربا عن صفوف الزمالك منذ عدة مواسم بعد قيامه بفسخ العقد دون موافقة النادى الأبيض مما دفع الأخير للتقدم بشكوى ضده أمام المحكمة الرياضية وبعد رحيله عن الزمالك أنتقل لصفوف نادى أفيس البرتغالى ومنه أنتقل الأهلى الذى يشارك معه حاليا

صور حفل زفاف يوسف أوباما لاعب الزمالك

احتفل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بزواجه منذ ساعات ، مستغلا فترة التوقف الحالية للفارس الأبيض في ظل خوض النادي الأهلي مؤجلاته ببطولة الدوري الممتاز.

ونشر يوسف أوباما العديد من الصور والفيديوهات خلال الاستعدادت الخاصة بحفل زفاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برفقة عدد من أصدقاء اللاعب.