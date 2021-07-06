/639323/كيف-استلف-رصيد-من-اتصالات-مصر-الكود-المختصر

كيف استلف رصيد من اتصالات يسأل العملاء ازاى استلف رصيد من اتصالات ويسألون عن كود اتصالات، حيث أن البعض يحتاج خدمة اتصالات سلفني بعد انتهاء الرصيد.

دوت الخليج كيف استلف رصيد من اتصالات؟ ازاى استلف رصيد من اتصالات للاستلاف من اتصالات أدخل الكود التالي: #911* نجمة 911 شباك ازاى استلف رصيد من اتصالات؟ اضغط على زر الإتصال في ازاى استلف رصيد من اتصالات، انتظر لاحظات وسيتم إرسال رسالة نصية تؤكد إتمام عملية سلفنى اتصالات بنجاح.

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