بفستان أصفر أنيق.. هيلين ميرين تتألق بمهرجان كان السينمائي

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دوت الخليج يستعرض إطلالة الممثلة البريطانية هيلين ميرين خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي.

هيلين ميرين بافتتاح مهرجان كان السينمائي

ظهرت ميرين بفستان أصفر أنيق أشعل السجادة الحمراء، وزينته بمجوهرات من أحجار الزمرد، واعتمدت حقيبة صغيرة باللون الدهبي، ولم تبالغ هيلين في وضع الميكاب، ولكنه جاء مناسبًا مع إطلالتها الناعمة، وصففت شعرها على شكل التسريحة المرفوعة.

وانطلق اليوم مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 74 التى تقام فى الفترة ما بين 6 إلى 17 يوليو فى قصر المهرجانات عند جادة لاكروازيت، ويجمع آلاف العاملين فى قطاع السينما من العالم كله، يلتقون مجدداً بعد إلغاء دورة العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

هيلين ميرين تقدم شخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية

ومن ناحية أخرى تستعد الممثلة البريطانية هيلين ميرين، لتقديم شخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، في سيرة ذاتية عن حياتها بعنوان «Golda»، ويتولى إخراج الفيلم جاي ناتيف، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم خلال أكتوبر المقبل.

يركز سيناريو الذي يعمل على كتابته نيكولاس مارتن، على القرارات الدرامية عالية المخاطر التي واجهتها «مائير» خلال حرب أكتوبر، حيث فوجئت مائير وحكومتها بهجوم القوات المصرية والسورية والأردنية عشية عطلة يوم الغفران، وذلك وفقا لما موقع «ديدلاين».

وقال المخرج جاي ناتيف: «سيناريو نيكولاس مارتن الرائع يغوص في الفصل الأخير لجولدا حيث تواجه البلاد هجوما مفاجئا على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، ولا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا للعمل مع السيدة ميرين لإحياء هذه القصة الملحمية المعقدة».

يذكر أن جولدت مائير كانت السيدة الأولى والوحيدة التي تتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل، وتوفت بسبب سرطان الغدد الليمفاوية في عام 1978، بعد أربع سنوات من استقالتها من منصبها، ويتولى إنتاج الفيلم مايكل كون الحائز على جائزة «بافتا».