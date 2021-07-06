/639325/البنك-العربي-الافريقي-الحد-الأدنى-لفتح-حساب-توفير

البنك العربي الافريقي الحد الأدنى لفتح حساب توفير هو 5000 جنيه مصاريف فتح الحساب 30 جنيه من البنك العربي الافريقي والمصاريف الدورية 10 جنيه شهريا، يتم خصم 100 جنيه مصاريف الحد الادني البنك العربي الافريقي عن كل شهر يصبح فيه الحساب اقل من الحد الادني المعلن يمكن صرف العائد شهريا، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي.

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