بركلات الترجيح .. إيطاليا تصل لنهائي يورو 2020 على حساب إسبانيا.. فيديو

حسم المنتخب الإيطالى، تأهله لنهائى يورو 2020، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، ملعب "ويمبلى" فى العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا وتستمر حتى 11 يوليو الجارى.

بهذه النتيجة، يحجز منتخب إيطاليا بطاقة التأهل الأولى لنهائي بطولة "يورو 2020" والمقرر له مساء يوم الأحد المقبل على ملعب "ويمبلي"، حيث ينتظر الفائز من مواجهة المنتخبين الإنجليزي والدنماركي، والتي تقام غدا الأربعاء.ايطاليا ضد اسبانيا

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى، حيث شهد سيطرة كاملة من منتخب إسبانيا على مجريات المباراة، وتفوق على نظيره الإيطالى الذى سيطر الاستعراض على أداء لاعبيه ليخرج بأسوا شوط له فى يورو 2020 منذ بداية البطولة.

أحرز فيديريكو كييزا هدف التقدم لصالح المنتخب الإيطالى في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

ونجح ألفارو موراتا الذى شارك كبديل في تسجيل هدف التعادل لصالح المنتخب الإسبانى في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وأحرز دومينيكو بيراردي هدفا لصالح المنتخب الإيطالى في الدقيقة 110 من زمن المباراة لكن ألغاه الحكم بداعى التسلل.

وسجل جوردى ألبا ظهوره فى المباراة رقم 16 فى أمم أوروبا، ليعادل الرقم المسجل باسم الثنائى أندريس انييستا وسيسك فابريجاس، كأكثر اللاعبين ظهوره مع منتخب إسبانيا فى تاريخ اليورو.

وتقاسم ليوناردو بونوتشي، مدافع المنتخب الإيطالي، صدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الآزورى فى تاريخ بطولات أمم أوروبا متساويا مع الحارس المخضرم جانلويجى بوفون.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى الإحصائيات والأرقام القياسية، أن بونوتشى يشارك فى المباراة رقم 17 بقميص منتخب إيطاليا فى اليورو ليتساوى مع بوفون فى صدارة الأكثر ظهورا مع الآزورى فى تاريخ أمم أوروبا.

وخاض منتخب إيطاليا المباراة بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: دوناروما / خط الدفاع: بونوتشى، كيللينى، إيمرسون، دى لورينزو / خط الوسط: باريلا، جورجينو، فيراتى / خط الهجوم: إنسينى، إيموبيلى، كييزا.

فيما جاء تشكيل منتخب إسبانيا ضد إيطاليا، كالتالى: حراسة المرمى: أوناى سيمون / خط الدفاع: أزبيليكويتا، جارسيا، جوردى ألبا، لابورت / خط الوسط: بيدرى، كوكى، بوسكيتس / خط الهجوم: فيران توريس، أولمو، اويارزابال.

وتأهل منتخب إيطاليا لنصف نهائى اليورو بعد الفوز المثير على نظيره المنتخب البلجيكى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "آليانز آرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، ضمن مواجهات الدور ربع النهائى من البطولة.

ويعد منتخب إيطاليا هو الوحيد في بطولة أمم أوروبا، الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس التي خاضها، ويطمح بقيادة مديره الفني روبرتو مانشيني إلى الفوز ومواصلة سلسلة اللا هزيمة التي بلغت 32 مباراة على التوالي، والاقتراب من رقم منتخبي البرازيل وإسبانيا القياسي البالغ 35 مباراة.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا مرة واحدة من قبل في عام 1968، في حين حصد منتخب إسبانيا اللقب 3 مرات، في أعوام 1964 و2008 و2012، وهم أصحاب الرقم القياسي في التتويج باللقب مع المنتخب الألماني.