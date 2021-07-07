أزمة سد النهضة .. شكرى يلتقى المندوبة الدائمة لـ أمريكا فى الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - ونشر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صورا للقاء على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، لافتا إلى أن شكرى التقى توماس جرينفيلد فى مقر البعثة المصرية، وأجرى معها مناقشات مستفيضة حول أزمة سد النهضة، مضيفا أن وزير الخارجية أوضح للسفيرة الأمريكية الموقف المصرى فى الأزمة.
أزمة سد النهضة
جدير بالذكر، أن وزير الخارجية المصرى سامح شكرى يتواجد حاليا، فى نيويورك من أجل عقد مجموعة من اللقاءات والمشاورات حول أزمة سد النهضة، قبل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولى لمناقشة الأزمة.
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