فيديو - جامعة أسيوط : زراعة 10 أفدنة من الجوجوبا لـ استخلاص الوقود الحيوى

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن جامعة أسيوط وقعت بروتوكول تعاون بقيادة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، مع شركة لـ تكرير البترول، وأخرى لاستصلاح الأراضى.

وتابعت نائب رئيس جامعة أسيوط: "عايزين نحول الصحراء إلى ذهب أخضر كما يطلق على نبات الجوجوبا، لما له من استخدامات طبية كثيرة، وهذه الثمرة أكثر من 50 أو 60 بالمئة منها، زيوت نقية جدًا يشابه جزء كبير منها زيت كبد الحوت، وبعد إجراء معالجة خاصة عليه، يصبح لديه قدرة على الاحتراق تفوق قدرة السولار وبنظافة بيئية".

وأضافت أن جامعة اسيوط لديها معمل كبير لاستخلاص الزيوت تم افتتاحه حديثًا، وينتج العديد من الزيوت العطرية على رأسها زيت الجوجوبا، واستكملت: "وجدنا أنه من الضرورى التوسع بصورة علمية وبدعم مجتمعى ومؤسسى للباحثين فيما يخص هذا النبات، وأن هذا سيكون له مردود اقتصادى وسيتيح تصدير طاقة نظيفة داخل مصر وخارجها".