طقس الأربعاء .. ثبات درجات الحرارة ونشاط لـ الرياح .. القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وليلا، يكون الطقس معتدلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، كما أن نشاط الرياح يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية. حالة الطقس اليوم وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 36 24 الإسكندرية 30 24 وادى النطرون 35 23 طنطا 34 24 شبين الكوم 35 24 دمنهور 33 24 بلطيم 30 24 مطروح 29 22 السلوم 31 22 سيوة 39 22 بورسعيد 32 24 دمياط 31 24 الزقازيق 36 24 المنصورة 35 24 الإسماعيلية 36 23 السويس 36 25 العريش 33 24 رفح 32 23 رأس سدر 38 24 نخل 36 19 نويبع 38 27 طابا 36 23 كاترين 34 18 الطور 35 25 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 38 27 مرسى علم 37 28 الفيوم 37 24 بنى سويف 37 25 المنيا 37 24 أسيوط 38 24 سوهاج 39 26 قنا 40 26 الأقصر 43 27 أسوان 43 28 ادفو 43 28 أبو سمبل 43 29 الوادى الجديد 42 27 حلايب 35 29 شلاتين 37 27

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